معجب يطارد النجمة كيم كارداشيان ويرسل إليها خاتم ماسي وحبوب لمنع الحمل

أرسل أحد المعجبين هدية تتضمن خاتم ألماس وحبوب منع الحمل للنجمة الأمريكية، كيم كارداشيان، ويخطط الفريق القانوني للنجمة الحصول على أمر تقييدي ضده.

وأشار موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير إلى أن الخاتم والحبوب تم إرسالها إلى منزل كيم من قبل رجل حاول التسلل لمنزلها في الماضي.

كان قد تم إرسال الهدية إلى كيم في 3 يونيو الجاري، وتحتوي على خاتم به قطعة من الماس، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان حقيقيًا أم لا.

وكانت الهدية الثانية عن حبوب منع الحمل المعروفة تجاريًا باسم "ليفونورجيستريل"، وهي تفيد في تحديد النسل في الحالات الطارئة أو في حالة فشل الأنواع الآخرى من وسائل منع الحمل.

ويتوقع الفريق القانوني الخاص بكيم أن الرجل الذي أرسل إليها هذه العناصر، هو الذي تسلل لقصرها في فبراير الماضي ومرة أخرى قبل بضعة أسابيع، وأنه كان يضايقها عبر الإنترنت.

ويشار إلى أنه تم إغلاق جميع حسابات ذلك الرجل على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.

كان قد وقع ذلك الحادث بعد أيام فقط من حصول النجمة البالغة من العمر 40 عامًا على أمر تقييدي ضد معجب أخر يدعى "تشارلز بيتر" كان يحاول الدخول إلى منزلها ومضايقتها لعدة أشهر.

يأتي ذلك وسط تقديم كيم طلب للطلاق في فبراير الماضي من زوجها مغني الراب كاني ويست بعد زواج استمر 7 سنوات.

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