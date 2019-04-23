مع استعداد كيم كارداشيان لتصبح محامية.. إليك مشاهير التحقوا بكلية الحقوق

أثارت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان الجدل مؤخرًا، باستعدادها لتصبح محامية، حيث قررت دراسة المحاماة بعد نجاحها بالفعل في تأمين إطلاق سراح سيدتين مسجونتين، وكشفت في وقت سابق لمجلة فوغ أنها بدأت التّدريب مع شركة محاماة في سان فرانسيسكو مدته 4 سنوات، يَسمح لمن لا يحملون مؤهل رسمي بأن يصبحوا محاميين رسميًا دون الالتحاق بكلية الحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت كيم أنها تنوي إجراء اختبار نقابة المحامين في عام 2022، وفي حين أن الأمر قد يبدو غريبًا، إلا أن كيم ليست الوحيدة من المشاهير التي جذبها مجال المحاماة، فمن خلال مجلتي "موغولدم" و"ذا لوير ريبورت" نقدم لكم مشاهير التحقوا بكلية الحقوق:

روبرت كارداشيان

يبدو أن كيم تريد أن تسير على خطى والدها الراحل "روبرت"، الذي تخرج من كلية الحقوق بجامعة سان دييغو، وكان محاميًا شهيرًا في لوس أنجلوس.

اشتهر روبرت بكونه ضمن فريق الدفاع عن "أو جيه سيمبسون"، لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير، وذلك أثناء محاكمته عام 1995، حيث تمت تبرئته من تهمتي قتل زوجته السابقة "نيكول براون" وصديقها "رونالد جولدمان"، كما وُصفت هذه المحاكمة بـ "محاكمة القرن".

جيرارد بتلر

يشتهر الممثل الأسكتلندي جيرارد بتلر بدور الملك ليونايدس في فيلم 300، ولكن ما يجهله الكثيرين، هو أنه التحق بكلية الحقوق بجامعة غلاسكو، كما أنه تدرب في شركة Morton Fraser للمحاماة، ولكن قبل أسبوع من حصوله على شهادة التأهيل، قدم استقالته وتابع شغفه ليصبح ممثلًا.

أندريا بوتشيلي

يعد المغني الأوبرالي والعازف الإيطالي "أندريا بوتشيلي"، من أساطير عالم الموسيقى، ولكنه قبل أن يصبح علم من أعلام الموسيقى، درس بوتشيلي القانون في جامعة بيزا، وعمل كمحامي لمدة عام، ولكنه تفرغ بعد ذلك ليتابع شغفه للموسيقى، ولم يدع إصابته بالعمى في سن مبكرة أن تعيق طموحه.

ريبيل ويلسون

تشتهر الممثلة الأسترالية "ميلاني إليزابيث ويلسون"، باسم "ريبيل ويلسون"، وتُعرف بأدوارها الكوميدية، ولكن بالإضافة إلى ذلك الجانب الكوميدي، تخرجت ريبيل من كلية الحقوق بجامعة "نيو ساوث ويلز".

خوليو إغليسياس

المغني الإسباني خوليو إغليسياس غني عن التعريف، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، هو أنه قبل دخوله عالم الموسيقى، بدأ خوليو دراسة القانون في جامعة "سي إي يو سان باولو" في إسبانيا، وانضم لفريق كرة القدم بالجامعة، ولكنه تعرض لإصابة أخذ نتيجتها أجازه من الدراسة ثم أكمل دراسته لاحقًا في جامعة كمبلوتنسي بمدريد.

هيل هاربر

تخرج الممثل الأمريكي الذي اشتهر بدوره في مسلسل "غريز أناتومي" من كلية حقوق جامعة هارفرد في ماساتشوستس، ويُذكر أن الرئيس السابق باراك أوباما كان أحد زملاء هيل في الجامعة.

للمزيد من أخبار مشاهير هوليوود.. تابع في Buzz بالعربي: