مغنية تركية في حالة سكر شديدة ليلة رأس السنة.. وما فعلته على المسرح صادم

أقامت المغنية التركية المشهورة "توغبا أوزارك" حفلة موسيقية خاصة بها في فندق فاخر في مدينة أنطاليا يوم الجمعة الماضية في ليلة رأس السنة الجديدة وذلك استقبالًا للعام الجديد 2022

توغبا أوزارك تتعرّض لموقف محرج

قدّمت النجمة التركية "توغبا عرضاً غنائياً لأغانيها المشهورة والمفضّلة لدى الجميع طوال الليل ولفتت الأنظار إليها برقصها وحركاتها المثيرة للجدل على خشبة المسرح.

وكانت توغبا في حالة سكر شديدة حيث أنها فقدت توازنها أثناء غنائها وسقطت على المسرح أمام المعجبين الذين حضروا من أجل ليلة سعيدة وأثارت بهذه التصرفات ضجة كبيرة

ردة فعل الجمهور

وثّق الجمهور هذه اللحظات الحرجة بمقاطع فيديو نشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث لفتت هذه الحركات انظارهم وعلّقوا على الفيديو بقولهم: "لقد أفسدت ليلتنا وكانت على المسرح في حالة سكر شديدة".

وما زالت توغبا تلتزم الصمت حتى اللحظة ولم تخرج في اي بيان رسمي او منشور للتعليق على هذه الحادثة التي عرضتها للهجوم ولم تقدم اي اعتذار لجمهورها