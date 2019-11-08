مغني راب عالمي يفحص عذرية ابنته.. والأخيرة تصفه بالمقرب!

صدم مغني الراب الأمريكي "تي آي" معجبيه ومحبيه بتصريحاته الأخيرة حول إجبار ابنته على الخضوع لاختبار عشاء البكارة سنويًا في عيادة طبيب النسائية بعد كل عيد ميلاد لها، للتأكد أنها لا تزال عذراء.

خلال لقاء له في البرنامج الإذاعي "Ladies Like Us"، أكَّد "تي آي" (39 عامًا) على أهمية بقاء ابنته المراهقة عذراء وعدم ممارستها الجنس؛ لذلك يرافقها لمواعيد فحوصاتها النسائية ليتأكد أن غشاء البكارة لم يفض بعد، وقال: "يمكنني القول أن في عيد ميلادها الـ18، لم يفض غشاء بكارتها."







وأوضح أنهما يتطرقان للحديث حول الجنس، وتابع: " ديجة تبلغ من العمر 18 عامًا، وقد تخرجت للتو من المدرسة الثانوية، وهذه السنة الأولى لها في الجامعة.. نعم، لم نجري نقاش حول الجنس فحسب، بل أجرينا زيارات سنوية إلى أطباء النسائية لفحص غشاء البكارة".

في البداية اعتقدت مقدمات البرنامج "نازانين ماندي" و"ناديا محمد" أن الأمر مجرد مزحة لا غير، إلَّا أنه واصل الخوض في تفاصيل دقيقة.

وأضاف قائلًا أن الرحلات بدأت بعد عيد ميلاد ديجة السادس عشر، وكان لابد لابنته التوقيع على تنازل يسمح للطبيب بمشاركة “النتائج” معه، رغم أن الأطباء أوضحوا لمغني الراب أن بإمكان الغشاء أن يفض دون ممارسة علاقة جنسية، إلّا أنه لم يكترث لذلك، وأشار أن ابنته لا تمتطي الأحصنة، ولا تركب الدراجات، ولا تمارس أي رياضة.

ودافع "تي آي" عن قراره الذي قد يجده آخرون مُجحفًا في حق ابنته، حيث يرى أن الكثيرون ودُّوا لو أن ذويهم كانوا اهتمامهم وحماية لهم، إذ لا يرغب أن تنظر ابنته إلى الوراء وتشعر بالامتنان لسلوكه معها.

من جهة أخرى، خرجت "ديجة" عن صمتها، وأبدت إعجابها بعدة تغريدات تصف والدها بالمقرف ومحب للتملك، ما يعني أنها مرغمة على هذا الفعل.