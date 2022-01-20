مغني "غانغام ستايل" يلفت الأنظار بطلبه على مسرح إكسبو دبي.. ونجوم كوريا يشعلون المسرح

احتفل مشاهير كوريا الجنوبية باليوم الوطني على مسرح إكسبو دبي 2022 حيث أشعل نجوم كوريا المسرح بأدائهم الكبير والرائع.

مشاهير كوريا يشعلون المسرح في دبي

ظهر في الحفل العديد من مشاهير كوريا منهم المغني "ساي" وفرقة ستراي كيدز التي أبهرت الجمهور بتقديمها مزيج من الأنغام الموسيقية والرقصات المبتكرة.

كما قدّمت فرق جي آي دل وفرقة غولدن تشايلد وفرقة فورستيلا باقة من أشهر اغانيهم المعروفة على المسرح مع رقصاتهم الموسيقية.

أما المغنية "سونمي" فقد قدّمت مجموعة غنائية بموسيقى الديسكو والروك وموسيقى الكورية التقليدية.

ساي يشعل المسرح بأغنية "غانغام ستايل"

قدّم المغني الكوري ساي أغنية غانغام ستايل على مسرح إكسبو دبي 2022، بالإضافة إلى عدة أغاني اخرى مثل "نيو فيس"، و"جنتلمان"، و"آي لاف إت"، حيث تفاعل الجمهور معها بالرقص والتصفيق.

وطلب ساي من الجمهور طلباً لافتاً أثناء تقديمه للأغاني على المسرح، حيث طلب من الجمهور اطفاء كاميرات هواتفهم ووضعها في جيوبهم ومشاهدة أغانيه بدلاً من الالتهاء بالتصوير حيث لاقى طلبه تجاوب كبير من الجمهور.