مفاجأة بوليوودية: عودة أفلام مشهورة بنسخة جديدة خلال 2022 (إليك القائمة)

يشهد عام 2022 ازدهاراً كبيراً للسينما البوليوودية حيث سيتم تصوير جزء ثاني لعدد كبير من الأفلام البوليوودية التي سبق اصدارها وسيكون عرضها قريباً.

وإليك قائمة بأسماء الأجزاء الجديدة للأفلام التي من المقرر إصدارها في السينما قريباً:

1- فيلم Badhaai Do

أُصدر الفيلم البوليوودي الكوميدي Badhaai Ho عام 2018 حيث حقق نجاحاً كبيراً في السينما وهو من بطولة آيوشمان كورانا" و"سانيا مالوترا" و"جاجراج راو"، "نينا جوبتا".

وتستعد شركة الانتاج الآن إلى إصدار النسخة الجديدة منه تحت اسم Badhaai Do وسيكون من بطولة راجكومار راو" و"بومي بدنكار"، وسيكون موعد عرضه في فيبراير.

2- فيلم Heropanti 2

سيعود الفيلم الرومانسي Heropanti مرة أخرى في جزء ثاني حيث سيعرض في السينما في ابريل القادم وشهد هذا الفيلم الظهور الأول لتايجر شروف عام 2014.

3- فيلم Ek Villain Returns

لاقى الفيلم الرومانسي المثير Ek Villain نجاحاً كبيراً عند عرضه عام 2014 وهو من بطلوة كل من "سيدراث مالورتا" و"شرادا كابور.

وسيعود الفيلم مرة أخرى مع فريق عمل جديد وهم "ديشا باتاني"، "جون أبراهام وأرجون كابور" وسيتم عرضه في يوليو.

4- Gadar 2

لامس هذا الفيلم قلوب الجميع خلال عام 2001 في جزءه الأول Gadar، حيث كانت الشخصيات "تارا سينغ"، "ساكينا" و"جيتي" تلفت الانظار وقتها.

وسيعود الفيلم في جزء ثانٍ حيث سيمثّل صني ديول" دور "تارا سينغ" و"أوتكارش شارما" في دور "جيتي ومن المقرر عرض هذا الفيلم في وقت لاحق من العام الجديد.



