مقاطعة ساسكس تطالب بتجريد دوقا ساسكس من ألقابهما.. ما السبب!

استُقبل دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل حشد كبير من المهنئين أثناء زيارتهم إلى ساسكس في أكتوبر الماضي حيث أشاد النائب هيف بيتر كايل بهم في ذلك الوقت ووصفهم بأنهم "مثال رائع".

وبالرغم من ذلك سيناقش مستشارو برايتون تجريد هاري وميغان من ألقابهما دوقا ساسكس وذلك بعد أن وقّع الالآف على عريضة.

ويزعم الالتماس بأنه لا يجب على سكان ساسكس الإشارة إلى الزوجين الملكيين بوصفهما دوقا ساسكس لأن الألقاب غير ديمقراطية تماماً وهي رمز للاضطهاد من قبل نخبة الأثرياء.

وجمع تشارليز روس أكثر من 3800 توقيع مما يعني أنه يتعين عي مستشاري برايتون وهوف سيتي مناقشة الاقتراح يوم الخميس القادم، بالرغم من أن المجلس لا يستطيع تجريد اثنين من ألقابهما لأن الملكة قدّمتها لهما إلا أن العريضة تدعو المسؤولين إلى التوقف عن وصفهما بالساسكس في وثائق المجلس.

وتقول العريضة: "نحن عريضة الموقع أدناه مجلس برايتون وهوف نرفض استخدام لقب دوق ساسكس ودوقة ساسكس من قبل الأفراد هاري ويندرسور وراشيل ميغان ماركل باعتبارهما مخطئين أخلاقياً وغير محترمين للمقاطعة ساسكس".

وأضافوا في العريضة: "وبناءً عليه لن يقوم مجلس برايتون بدعوة هؤلاء الأفراد ولا منحهم أي كرم ضيافة أو مجاملة من أي من افراد الجمهور".

وتم رفض العريضة من قبل المعلق الملكي بقوله: "إنه أمر غير عادل بعض الشيء بالنسبة لهم لكن زاروا المقاطعة في الفترة الأخيرة واستقبلهما حشود هائلة فدوقا كامبريدج لا يعيشان في كامبريدج وكذلك ويلز"، وتابع: "الألقاب هي مجرّد أسماء قديمة تهبها الملكة عند الزواج فقط".

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