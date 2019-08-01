مكالمة هاتفية بين ميغان ماركل وسلمى حايك.. تصيب الأخيرة بالصدمة!

اختارت دوقة ساسكس ميغان ماركل عدداً من النساء الشّهيرات سياسياً وفنياً واجتماعياً للظهور على غلاف مجلة فوغ البريطانية، التي شاركت في تحريرها.

وكانت من ضمنهن النجمة العالمية "سلمى حايك"، التي كشفت خلال مقابلة لها مع CNN الإخبارية أمس الأربعاء، عن أنها كانت مطالبة بالحفاظ على سرية ظهورها على غلاف المجلة بعددها الصادر في شهر سبتمبر.

فصرّحت النجمة العالمية" :لم أستطع الحديث عن هذا لأي أحد، ولم أفعل"، حتى أنها لم تخبر زوجها بأمر ظهورها على غلاف المجلة.

وشعرت سلمى بالذهول لمنحها شرف أن تكون ضمن 15 امرأة ملهمة، تم اختيارهن من قبل دوقة ساسكس، حيث قالت: "اعتقدتُ أنها مزحة"، وتابعت: "قدّمت ميغان نفسها وكانت لطيفة للغاية، فقالت: "لن أظهر على الغلاف، فأنا سأضع نسائي المفضلات على الغلاف، وأنتِ بالتأكيد واحدة منهن".

وعلى الرغم من أن سلمى وميغان لم تلتقيا بعد، إلا أن ميغان عبّرت عن إعجابها بسلمى، حيث قالت الممثلة العالمية: "لقد صُدمتُ تماماً، فقد بدأت تتحدث كيف كانت تراقبني، ولماذا اختارتني"، وأضافت: "أعتقد أنه كان لدينا اتصال غير مباشر، قبل أن نتحدث مع بعضنا البعض، الصدمة من أنها كانت تراقبني ولم يكن لدي أي فكرة".

ويُشار إلى أن سلمى حايك حازت على إعجاب دوقة ساسكس بسبب عملها على رفع مستوى الوعي حول العنف المنزلي، بالتعاون مع ريفلون، حيث بدأت العلامة التجارية بتضمين كُتيّب يحتوي على خط ساخن للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.

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