ملكة جمال كوريا هوني لي تعلن زواجها اليوم.. فهل العريس مشهور؟!

أعلنت الممثلة الكورية هوني لي (Honey Lee) أنها على علاقة بشاب غير مشهور الشهر الماضي، لكن يبدو أن علاقتهما جادة للغاية.

كشفت وكالة أعمال هوني لي أن ملكة جمال كوريا قد عقدت قرانها وأقامت حفل زفاف اليوم الموافق 21 ديسمبر، ونشرت بيانًا جاء فيه: "مرحبًا ، هذه شركة Saram الترفيهية.. لدينا أخبار سارة بخصوص ممثلة علامتنا التجارية هاني لي.".

وتابعت: "هوني لي، التقت بشخص رائع وتعهدت أن تكون شريكته مدى الحياة على أساس الثقة والمودة لبعضهما البعض. وبالنظر إلى الأوقات الصعبة، تزوج الثنائي في 21 ديسمبر في حفل صغير أقيم في سيول بحضور العائلة فقط، بدلًا من إقامة حفل زفاف ضخم".

واختتم المنشور: "بالإضافة إلى ذلك فإن زوج هاني لي ليس مشهورًا، لذلك نطلب منكم بكامل الأدب الامتناع عن التكهنات المفرطة حول معلوماته الشخصية.. في المستقبل، ستعود هاني لي بصورة أكثر نضجًا واحترافية أكثر في التمثيل كفنانة، لذا يرجى إعطائها الكثير من الاهتمام والدعم".

ويذكر من أبرز أعمال هوني لي: "المتمرد"، "الكاهن الناري"، "كوني ميلودراما"، "امرأة واحدة"، وغيرها من الأعمال الدرامية.

