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ملك الكيدراما جي سونغ يعود من خلال مسلسل Adamas.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 31 تمّوز / يوليو 2022 - 11:55
جي سونغ مسلسل Adamas
جي سونغ مسلسل Adamas

عاد النجم الكوري الشهير "جي سونغ" إلى عالم الدراما والمسلسلات التلفزيونية بعد غياب فترة طويلة منذ آخر عمل له على الشاشات الكورية.

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تفاصيل عودة جي سونغ من خلال Adamas

وظهر النجم الكوري الشهير "جي سونغ" في الإعلان التشويقي الخاص  بالمسلسل الكوري Adamas والذي بدأ عرضه منذ أيام

وكان المسلسل التلفزيوني الكوري قد عرض على قناة تي في إن في 27 يوليو الماضي، على أن تعرض الحلقات الجديدة كل يوم أربعاء وخميس

وبحسب التفاصيل المتداولة فإن عدد حلقات مسلسل  Adamas تصل إلى ما يقارب 16 حلقة، ومدة الحلقة ما بين 70-80 دقيقة.

وظهر النجم العالمي جي سونغ في الإعلان الترويجي بشخصتين مختلفتين، كما أن الإعلان كشف عن عدد من الأحداث الشيقة في انتظار الجمهور

نبذة عن مسلسل  Adamas

تدور أحداث المسلسل حول شقيقان توأم  يحاولان الكشف عن حقيقة جريمة قتل حدثت قبل ما يقارب الـ 22 عامًا، وذلك من أجل تبرئة والدهما البيولوجي والذي اتهم بقتل زوج والدتهما.

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ويقاتل الشقيقان ضد الشر من أجل كشف الحقيقة وراء هذه الجريمة، خاصة بعد تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام بوالدهما ولثقتهما الكبيرة ببراءته

والمسلسل من بطولة "جي سونغ، سيو يي هاي، لي سو كيونغ"، بالإضافة إلى العديد من النجوم الكوريين .

أبطال مسلسل Adamas

  • سيو جي-هاي
  • لي سو كيونغ
  • هيو سونغ تاي
  • سيو يون-وو
  • هوانغ جونغ-مين
     

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