مليكة حق تتوّقع ولادة طفلها قريباً.. وفتيات كارداشيان يساندنها!

أكّدت نجمة الواقع "مليكة حق" بأنها تتوقّع إنجاب طفلها الأول قريباً في شهر مارس حيث أقامت حفل "شاور بيبي" لرضيعها المتوّقع قدومه بحضور عائلة كارداشيان.

وحضرت كل من كلوي وكايلي جينر ووالدتهم كريس جينر الحفل الذي اُقيم يوم أمس السبت حيث كان يحمل طابع الدب احتفالاً بالطفل المنتظر.

وفاجأت ملكية الحضور بحفل مزيّن بالكامل بدببة كما وزّعت آذان الدب للضيوف وهناك كعكة الدب ذات الخمس طبقات وتماثيل الدب.

وخلال الحدث ألقت مليكة خطاباً عاطفياً مؤثراً كما شكرت فتيات كارداشيان على الحضور لحفل بيبي شاور الطفل فقالت: "حضرت النساء اللاتي ساعدنني في التغلّب على هذا الحمل حيث كل شيء في هذا المكان يعرف المصاعب التي واجهتها في رحلة حملي".

وتابعت قولها: "لهذا السبب لم أكن أريد لأي شخص آخر بأن يتكلم نيابة عني لأنني كنت أعلم أنني سأبكي إذا قال لي أي شخص آخر كلام آخر كان في صميم قلبي".

كما كشفت مليكة حق أيضاً عن هوية والد طفلها قائلة: "أنا ممتنة للغاية لأوديس فلوريس الذي أعطاني هذا الصبي الصغير"، وهو صديقها السابق مغني الراب أوديس فلوريس.

وارتدت مليكة فستان باللون البيج ضيّق والذي اظهر بطنها الكبير وتزيّن بذيل طويل وقصة بروتيل من الأعلى كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة.

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