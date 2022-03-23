ممثلة إباحية تخسر دعوتها القضائية ضد دونالد ترامب.. ما القصة؟

خسرت ممثلة الأفلام الإباحية الامريكية الشهيرة "ستورمي دانيالز" الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها ضد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" خلال الأعوام الماضية.

وفي تفاصيل القصة رفعت الممثلة الاباحية ستورمي دانيالز دعوى قضائية وتحديدًا في عام 2016 ضد الرئيس السابق دونالد ترامب كشفت من خلالها عن وجود علاقة جنسية جمعتها بترامب خلال عام 2006.

وحصلت بسبب هذه القضية على مبلغ يساوي 130 ألف دولار حتى لا تكشف عن هذا الأمر وتلتزم الصمت بالاتفاق مع محامي ترامب الذي رتّب هذا الاتفاق بينهما في عام 2016.

الأ ان الفنانة ستورمي خسرت قضية التشهير ضد دونالد ترامب بعد كشفها عن العلاقة، حيث حكمت محكمة الاستئناف بتغريم ستورمي مبلغ مالي يصل إلى ما يقارب 300 ألف دولار وذلك بدل أتعاب للمحاميين.

وقالت المحكمة: "لقد فشلت ستورمي في تقديم استئناف خلال 30 يوم من منح القاضي الرسوم لترامب، كما أدرجت المحكمة 1000 دولار كعقوبات ضد ستورمي في نفس الحكم".

وعلّق الرئيس الأمريكي السابق على فوزه بهذه القضية قائلًا: "إن الحكم القضائي هو نصر وتبرئة كاملة لي، فقد كانت هذه الدعوى حيلة سياسية بحته ولم يكن ينبغي أن تبدأ بالأساس، والآن سأنتظر الأموال التي تدين لي بها".

أما ستورمي فقد ردت على حكم تغريمها قائلة : "سأذهب للسجن قبل أن أدفع فلساً واحداً"، في اشارة لرفضها تنفيذ الحكم القضائي