منزل فيلم Home Alone يتحوَّل جذريًا.. شاهد الصور!

مر 30 عامًا تقريبًا على عرض الفيلم الكلاسيكي الأشهر "Home Alone"، ولا بد أن يتغيَّر معالم المنزل الذي جرت فيه معظم أحداث الفيلم، إذ تحوَّل من منزل كلاسيكي بأثاث عتيق، إلى منزل عصري مختلف تمامًا.

وفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، يُقال أن المنزل يقع في مدينة شيكاغو، لكنه في الحقيقة يتواجد في قرية وينتكا بولاية إلينوي بالقرب من بحيرة ميشيغان ، وقد عرض المنزل الجورجي المبني من الطوب الأحمر للبيع مقابل 2.4 مليون دولار عن طريق وكلاء العقارات "كولدويل بانكر".

وللأسف، بيع المنزل، المؤلف من ثلاثة طوابق والبالغ مساحته 4250 قدم مربع، لأحد الأفراد مقابل 1.58 مليون دولار، أي أقل بحوالي مليون دولار من السعر المطلوب.

وهنا نستعرض التغييرات التي طرات في المنزل:

1. المطبخ







2. السلالم

3. المكتب

4. طاولة الطعام

5. غرفة نوم الوالدين

6. غرفة الطعام