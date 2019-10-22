منسّقة الزفاف تنشر لقطات نادرة من كواليس زفاف جاستين وهايلي.. وتعلّق "قضينا الكثير من المرح"

ساعدت "ماندي فايس" منسّقة حفلات الزفاف الشهيرة النجم "جاستين بيبر" و"هايلي بالدوين" على إقامة حفل زفاف فخم خلال الشهر الماضي.

والآن قامت المنسّقة بنشر صور جديدة لحفل الاستقبال الخيالي عبر حسابها الخاص على إنستغرام تحت موضوع "حديقة القصص الخيالية".

وظهر في مقطع الفيديو مكان الاستقبال الفخم مع ترتيبات الأزهار المعلّقة بالإضافة إلى الشموع وإعدادات طاولة بسيطة وأنيقة وعلّقت على الصورة: "اتشرف بأن أكون صديقة لرفقاء الروح هؤلاء، كان لدينا الكثير من المرح ونحن نخطط لحفل الزفاف معاً".

كما شاركت لقطات من وراء الكواليس لحفل الاستقبال لهايلي وهي ترتدي فستان أبيض من الساتان، من مصممة الأزياء "مايف ريلي" يبلغ طوله حد الفخذ وبقصة الأوف شولدر من الأعلى، وكتبت تعليق بجانب الصورة: "أنا أعلم أنها أفضل يوم في حياتها وأيضاً أفضل يوم في حياتي، هل هذا غريب؟".

ويشار إلى أن جاستين وهايلي تزوجا في منتجع فاخر في كارولينا الشمالية خلال الشهر الماضي في حفل زفاف بلغت قيمته 500 ألف دولار أمريكي، حيث كانت قائمة الضيوف تضم أشهر الأسماء في هوليوود.

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