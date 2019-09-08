من آشلي غراهام إلى أدريانا ليما.. أبرز اطلالات حفل أيقونات هاربرز بازار لعام 2019 (صور)

في كل عام ومع بدء أسبوع موضة نيويورك، تبدأ مجلة "هاربرز بازار" أسبوع أبرز عروض الأزياء بحفلها المميز Harper's Bazaar Icons، والذي يضم كوكبة من أبرز النجمات والعارضات اللواتي يستعرضن جمالهن بإطلالات جذابة.

وهذا العام، لم يقل حفل Harper's Bazaar Icons جاذبية عن حفلات الأعوام السابقة، حيث أشعلت نجمات الحفل الأجواء في فندق "بلازا" الفاخر في نيويورك يوم الجمعة، ومن خلال صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ومجلتي "هاربرز بازار" و"هوليوود لايف"، بالإضافة إلى موقع "إي تي أونلاين" نستعرض لكِ أبرز اطلالات حفل أيقونات هاربرز بازار لعام 2019:

أليساندرا أمبروسيو

من توقيع المصمم البريطاني " جوليان ماكدونالد"، أطلت العارضة البرازيلية بفستان أحمر جذاب ذو تصميم لافت تميز بفتحات جريئة تكشف عن بطنها وخصرها الرشيق وشق عالي يصل إلى أعلى الفخذ، كما تميز الفستان بقصّة الصدر V بالإضافة إلى الأكتاف المدببة.

وأكملت أليساندرا اطلالتها بتسريحة الشعر المبلل ومكياج ناعم اعتمد على احمر شفاه زاهي، كما نسقت فستانها مع حذاء أسود.

أدريانا ليما

اعتمدت أدريانا إطلالة براقة لا تُقاوم من تصميم " ديفيد كوما"، حيث أطلت بفستان فضي متلألئ مغطى بحبات الباييت البراقة، وتميز بفتحة تكشف جزء من الظهر تصل إلى الجانبين، نسقت معه حذاء جذاب ذو مقدمة مزينة بالباييت البراق أيضًا، وكلتش فضية.

ولإكمال إطلالتها، اعتمدت العارضة البرازيلية تسريحة الشعر الأملس مع مكياج عيون ذو مزيج من البرونزي والأخضر الداكن.

فانيسا هادجنز

لفتت الممثلة الأمريكية الأنظار بفستان قصير شفاف من "رالف آند روسو"، تميز بتصميمه الجذاب والمستوحى من فترة الخمسينات والستينات، حيث تميز حبات الباييت الضخمة المتدلية أضفت بريقًا لإطلالتها التي أكملتها بحذاء ذو سيور براقة، بالإضافة إلى مكياج ركز على عينيها وأقراط ماسية أنيقة.

ويني هارلو

سرقت ويني الأضواء بإطلالة من وحي سندريلا ومن تنفيذ "زاك بوزن"، حيث أطلت بفستان منفوش لون اللافندر، مغطى بطبقات من الكشاكش الكثيفة، قبل أن تظهر بنسخة أخرى عن الفستان ولكن بتصميم قصير وذو درجات من الوردي.

واختارت ويني تسريحة ذيل فرس عصرية ومكياج جذاب، بالإضافة إلى حذاء ذهبي لإكمال إطلالتها.

سارة سامبايو

بدلًا من الفستان، اختارت العارضة البرتغالية بدلة من علامة "فيرساتشي"، تتميز بنقشات مفعمة بالألوان عبارة عن اشكال مختلفة لأواني، ونسقتها مع حذاء اسود، هذا واكتفت سارة بارتداء البدلة دون صدرية مع التركيز في مكياجها على ابراز عينيها وجمع شعرها إلى الخلف.

ليلي كولينز

بإطلالة تجمع بين الجراءة والنعومة في آن واحد من توقيع المصمم اللبناني "جورج حبيقة"، أطلت الممثلة البريطانية بفستان تل باللون الزيتوني تميز بودي سوت بقصّة الصدر V، مع تنورة شفافة ذات سلاسل من اللآلئ وقطع الماس الملونة وحبات الشواروفسكي البراقة، كما تميز الفستان بحزام ذهبي ذو حلية ومزين بالريش.

بينما أكملت اطلالتها بمكياج سيموني مع اعتماد ذيل فرس بسيط.

آشلي غراهام

لم يمنع الحمل آشلي من اشعال الأجواء، حيث أطلت بفستان أسود جذاب من علامة 16ARLINGTON، أبرز بطنها الكبير وذو تصميم شفاف وفتحة عالية كشفا عن ساقيها، كما تميز بالريش الذي زين أطرافه، نسقته مع حذاء اسود ذو سيور.

وأضفت آشلي لمسة أكثر جاذبية لإطلالتها، حيث أكملت تسريحتها بباندانا ذات تطريزات بارزة، بالإضافة إلى مكياج ناعم.

هايدي كلوم

أطلت هايدي برفقة زوجها توم كوليتز بفستان مشرق باللون الأحمر المائل إلى البرتقالي، والذي بتصميمه الفضفاض الطويل مع فتحة عالية، وكان البرتقالي اختيارها لاكمال اطلالتها، حيث اختارت حذاء وكلتش وحتى أحمر الشفاه بنفس اللون.

بينما اعتمد توم اطلالة بسيطة بالأسود وترك شعره منسدلًا على غرار زوجته.

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