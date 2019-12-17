من الاحتشام إلى التعري.. كايلي جينر ترقص بحمالة صدر!

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة محتشمة لها برفقة جدتها "ماري جو كامبل"، لكنها لم تتوانَ عن استعراض جسدها ونشر صور جريئة تزامنًا مع أجواء عيد الميلاد.

نشرت "كايلي جينر" (22 عامًا) مقطع فيديو مثير لها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" تتمايل بحمالة صدر نود استعدادًا لجلسة تصوير، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر كثيفة مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، في حين طبَّقت أحمر شفاه نود وأحمر خدود، ورسمت عيونها كالقطة.

ولإضفاء مزيدًا من الجااذبية لمظهرها، استخدمت إحدى الفلاتر التي يوفرعا التطبيقـ فأضافت الثليل من النمش على وجهها، والفراشات الطائرة فوق رأسها.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نشر أصغر مليارديرية عصامية صورة لمكتبها الخاص زُيِّن حائطه باسمها المضيء باللون الوردي، كما تواجدت شجرة عيد ميلاد وردي وكرسي أبيض ضخم.

ولم يتوقف اللون الوردي عند هنا، فقد استخدمت إنارة وردية لسيارتها لتتناسب مع المكتب.





