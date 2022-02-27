من التمثيل إلى السياسة.. نجوم تقلدوا مناصب مهمة من بينهم رئيس جمهورية أوكرانيا

خطف رئيس جمهورية أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الأنظار إليه بعد الأحداث الأخيرة التي يعاني منها بلاده ضد روسيا، لكن قبل أن ينخرط في السلك الدوبلامسي ويكون رئيسًا جمهوريًا، كان معروفًا بحسه الكوميدي في أفلامه السينمائية.

واشتهر فولوديمير زيلينسكي بين زملائه الأوكرانيين بحسه الفكاهي، فقد عمل كممثل كوميدي ومدير تنفيذي في التلفزيون والسينما، كما قاد فرقته الكوميدية "كفارتال 95" قبل تقلده منصب رئيس الجمهورية عام 2019.

والجدير بالذكر أن رصيده من الأعمال يضمن 10 أفلام طويلة قدمها خلال مسيرته الفنية، والتي فاز من خلالها بأكثر من 30 جائزة في مهرجانات سينمائية دولية، وكان من بين هذه الأعمال مسلسل تلفزيوني يحمل اسم "خادم الشعب" الذي أدى فيه دور مدرس تاريخ سليط اللسان تحوَّل إلى رئيسًا بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتكلم ضد الفساد.

وهنا نعرض قائمة بنجوم هوليوود وشخصيات إعلامية انخرطوا في السياسة:

أرنولد شوارزنيجر

شغل لاعب كمال الأجسام ونجم أفلام الحركة أرنولد شوارزنيجر منصب حاكم ولاية كاليفورنيا من 2003 إلى 2011.





دونالد ترامب

أطلق قطب العقارات والشخصية التلفزيونية الشهيرة دونالد ترامب حملته الرئاسية عام 2016 وتمكن من الفوز على المرشحة الانتخابية هيلاري كيلنتون.





كال بن

خدم الممثل الكوميدي كال بن، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "Harold & Kumar"، في إدارة أوباما كمدير مساعد في مكتب الاتصالات العامة في مكتب البيت الأبيض من عام 2009 حتى عام 2011.

ستايسي داش

ترشَّحت الممثلة ستايسي داش، التي اشتهرت بدورها في فيلم Clueless، لعضوية الكونغرس في الدائرة 44 في كاليفورنيا في الانتخابات التي أقيمت في نوفمبر 2018.



كلينت استوود



فاز الممثل كلينت ايستوود في الانتخابات لمنصب عمدة غير حزبي لمدينة كارمل باي ذا سي، كاليفورنيا في أبريل 1986، كما عيِّنَه الحاكم جراي ديفيس في لجنة المتنزهات والترفيه في ولاية كاليفورنيا.

رونالد ريغان

عمل الممثل الهوليوودي رونالد ريغان في البداية كحاكم لولاية كاليفورنيا ثم كرئيس للولايات المتحدة من 1981 إلى 1989.

شيرلي تمبل بلاك



ترشحت الممثلة شيرلي تمبل بلاك للكونجرس عام 1967 دون جدوى، وعُينت سفيرة للولايات المتحدة في غانا عام 1974 ولتشيكوسلوفاكيا عام 1989.





كلاي أيكن

ترشح كلاي أيكن ، نجم "أمريكان أيدول" السابق، للكونجرس الأمريكي كديمقراطي في ولايته نورث كارولينا عام 2014، لكنه خسر أمام الرئيس الجمهوري.