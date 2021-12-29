طلاق أرنولد شوارزنيجر وزوجته بعد 10 سنوات من انفصالهما.. وهذا سبب التأخير

أعلن النجم الأمريكي أرنولد شوارزينجر عن انفصاله من زوجته ماريا شريفر في عام 2011 ولكنّه لم يحصل طلاق رسمي بينهما لمدة عشر سنوات.

طلاق أرنولد شوارزينجر وماريا شريفر رسمياً

أنهت محكمة لوس أنجلوس تسوية الطلاق واجراءات الطلاق بين النجم الأمريكي "أرنولد شوارزينجر" وزوجته ماريا شيفير وذلك بعد عشر سنوات من انفصالهما.

وأوضح أرنولد في ذلك الوقت بأن الثنائي تقدّما بطلب الطلاق عام 2011 وذلك بسبب خلافات ومشاكل لا يمكن حلّها أبداً، وقضت محكمة لوس أنجلوس بتسوية الطلاق في وقت اسبق من هذا الشهر.

وكان لابد من توقيع القرار من قبل قاضي الجلسة والذي قام بتوقيعها في صباح يوم أمس الثلاثاء.

أسباب تأخر طلاقهما لمدة عشر سنوات

أفادت مصادر قضائية واخبارية قريبة بان السبب وراء تأخر تسوية الطلاق بين أرنولد شوارزينجر وزوجته ماريا شيفير كان بسبب تسوية الملكية المعقدة حيث كانت القيمة لثروتهما 400 مليون دولار.

وكان عليهما تقسيم هذه الثروة إلى النصف بسبب عدم توقيعهما اتفاقية ماقبل الزواج، بالإضافة إلى الثنائي كان لديهما الكثير من الممتلكات ومن الصعب تقسيمها لذلك قررت المحكمة تقسيمها بالمنتصف ولكن التفاصيل تبقى سريّة.