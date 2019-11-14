من الشيفون الذهبي إلى الأبيض اللؤلؤي..ملكات الموسيقى الريفية يشعلن حفل CMA بإطلالاتهن المثيرة

أقيم حفل توزيع جوائز CMA للموسيقى الريفية في سنويته الثالثة والخمسين في ولاية تينيسي من مساء يوم أمس الأربعاء.

وبدأت ملكات الموسيقى الريفية بالتوافد إلى الحفل وإبهار كافة الحضور وعدسات الكاميرات بإطلالاتهن الأنيقة من أمثال كاري أندروود البالغة من العمر 36 عاماً ودوللي بارتون التي لم يبدو عليها أنها في السبعينيات من عمرها والأخيرة ريبا ماكينتير التي تبلغ من العمر 64 عاماً.

وظهرت كاري بإطلالة شيفون ذهبية فارتدت فستان بقصة الأوف شولدر وبطول يبلغ حد الفخذ جاء فوقه قطعة من الشيفون المطرّزة بالترتر الذهبي وبأشكال متناسقة، كما تزيّن من الخلف بذيل أزرق طويل يتوقيع المصمم العربي إيلي ماضي، وسرّحت شعرها الأشقر جانباً.

أما الأسطورة دوللي بارتون التي لم يظهر عليها العمر بإطلالتها البيضاء المفعمة بالحيوية فقد اختارت فستان طويل مطرّز بالترتر واللؤلؤ كما تزيّن بشق جانبي طويل ونسّقت معه حذاء مطابق كما اعتمدت التسريحة المجعّدة لشعرها الأشقر.

وبالانتقال إلى ريبا ماكنتير التي اختارت اللون الأسود لتتألق به خلال الحفل فقد ارتدت فستان ناعم طويل وبأكمام طويلة مصنوع من الترتر الأسود ومزيّن بفتحة على شكل V جهة الصدر وفرو من جهة الأكمام.

وخلال وقت سابق صرّح معرض CMAs إنه سيحتفل هذا العام بالنساء الأسطوريات في موسيقى الريف، حيث من عام 2008 إلى عام 2018 كانت كاري هي من استضاف الحفل مع براد بيزلي إلا أن هذه السنة مختلفة بوجود دوللي وريبا.

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