من مصارع ثيران إلى ملابس طفولية.. شاهد أغرب إطلالات المشاهير في حفل People's Choice

على الرغم من انتهاء عيد الهالويين والملابس الملفتة إلا أن المشاهير ما زالوا يتميّزون بأغرب الإطلالات وذلك خلال حفل توزيع الجوائز People's Choice

فبدلاً من التألق بجانب المشاهير الكبار الذين تميّزوا بإطلالات أنيقة ورائعة استطاع هؤلاء النجوم الاستحواذ على اهتمام ولفت نظر الجميع بأغرب الملابس فمن لالا كيت إلى جيرمي سكوت وعدم نسيان راكيل ليفيس الذي لم يكن بعيداً عن الغرابة أيضاً.

ففي البداية اختارت النجمة لالا كيت فستان قصير يبلغ حد الفخذ على شكل مشد باللون الوردي كما تزيّن بجوانب منتفخة على طراز القرن التاسع عشر.

ويبدو واضحاً أن النجمة راكويل ليفس كانت فخورة بمظهرها الذهبي اللامع وهي ترتدي جيمبسوت من الترتر الذهبي مع وشاح طويل مثبت على الكتف من الطراز الأثيني، حيث كانت تمسك بجوانبه حتى يتمكن المصورون من إلقاء نظرة عليه.

أما جيرمي سكوت فقد أصبح خلال الحفل مصارع ثيران من الطراز الغريب وهو يرتدي بليزر أسود مفتوح ومربوط بأحزمة جلدية مع بنطال بنفس الشكل كمل وضع حول خصره عقدة حمراء ضخمة امتدت حتى ظهره مع ذيل طويل.

واختار النجم روس ماثيو الرجوع إلى طفولته بانتقائه أغرب بدلة ملوّنة من الساتان مع رسومات غير متناسقة ونسّق معها قميص أسود، وفي المقابل ارتدت نجمة اليوتيوب ريمي كروز فستان أبيض مستوحى من الوسائد بأكتافه وأكمامه العريضة، وبلغ حد طوله الفخذ مع فتحة جانبية.

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