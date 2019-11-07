من جيجي حديد إلى آشلي غراهام..إليكِ أبرز طلات المشاهير في حفل CFDA/Vogue (صور)

شهدنا مؤخرًا حفل توزيع جوائز CFDA/Vogue Fashion Fund، والذي جمع كوكبة من أبرز العارضات ومشاهير عالم الموضة والأزياء، حيث يعد هذا الحفل أحد أهم المناسبات في عالم الموضة والأزياء الأمريكية والتي تقام كل عام، وتكون عبارة عن مسابقة لعدة مصممين.

وعلى غرار مختلف المناسبات، تفننت النجمات بالظهور بإطلالات مميزة وترك بصماتهن الخاصة، ولاسيما فيما يتعلق بالمكياج، ومن خلال مجلة "هو وات وير"، نقدم لكِ أبرز طلات المشاهير في حفل CFDA/Vogue.

جيجي حديد



اعتمدت جيجي اطلالة في غاية البساطة ولم تخل من الجراءة أيضًا، حيث ارتدت فستان زيتي من ديور تميز بتصميم يشبه الحزام ذا فتحات يبرز رشاقة خصرها، كما تميزت الأكمام بنفس الشكل.

ولإكمال اطلالتها، ارتدت جيجي بوت بني من الجلد اللامع تميز بتصميمه الذي يجمع بين الكلاسيكية وتصميم البوت الغربي، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا بدرجات الخوخي المائل للنيود واختارت تسريحة الكعكة.







جميلة جميل



لفتت جميلة الأنظار بإطلالتها المشعة، والتي اتسمت بصيحة المونوكروم باللون الأخضر الفوسفوري من توقيع "كريستوفر جون روجرز"، وجمعت اطلالتها بين قميص طويل وتنورة وبنطلون أيضًا، بالإضافة إلى حذاء بنفس اللون.

وحتى في المكياج، اعتمدت جميلة صيحة آيشادو اللون الواحد بطريقة الآيلاينر، واختارت درجة أخضر فوسفوري مائل إلى الأصفر.

تايلور هيل



تخلت عارضة فيكتوريا سيكريت عن ارتداء فستان، واستبدلته ببدلة غاية في الجاذبية من وحي التصميم الرجالي من توقيع علامة "رالف لورين"، وتميزت الاطلالة بالبليزر الطويل، وأضفت مزيدًا من الجاذبية لإطلالتها بذلك الحذاء الأنيق، بالإضافة إلى ترك خصلاتها المموجة حرة واعتماد مكياج خفيف اعتمد على الآيلاينر.

آشلي غراهام



تحرص آشلي على ابراز جمالها واعتماد اطلالات جذابة، وذلك الأمر لم يتغير خلال الحمل، وفي الحفل سرقت آشلي الأنظار بفستان مميز من توقيع "كريستوفر جون" والذي تميز بتصميم الطيات الذي أبرز بطنها أكثر.

أكملت العارضة اطلالتها بصندل ميتاليك ذهبي اللون وتسريحة أنيقة، بالإضافة إلى مكياج ناعم ركز على آيلاينر جرافيك عصري.