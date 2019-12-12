من الفضيحة إلى الشهرة.. جوردن وودز أكثر الشخصيات بحثًا على غوغل لعام 2019!

حققت نجمة تلفزيون الواقع "جوردن وودز"شهرة كبيرة عقب فضيحتها مع لاعب كرة السلة الأمريكي "تريستان تومسون"، حبيب "كلوي كارداشيان" السابق ووالد طفلتها.

حاولت "جوردن وودز" (22 عامًا) تطهير سمعتها السيئة بعد انتشار أخبار تُفيد إقامتها علاقة مع "تريستان تومسون"، إذ تجرَّأت على خيانة صديقتها المقربة "كايلي جينر" و"كلوي كارداشيان" التي كانت تثق بها ثقةً عمياء، لكن ذلك دفعها من الحضيض إلى أبواب الشهرة؛ فانهالت عليها العروض من أشهر وكالات الأعمال والأزياء، كما شاركت بطولة مسلسل تلفزيوني جديد.





وأطلقت صحيفة Evening Standard قائمة أكثر 10 شخصيات بحثًا على Google لعام 2019، وحصدت "جوردن" المركز العاشر إلى جانب مشاهير عالميين، ورياضيين، وسياسيين.

وتفاخرت "جوردن" بالإنجاز الذي حققته، ونشرت المقالة عبر خاصية "إنستغرام ستوري" مُرفقةً بإيموجي يضحك ويدين تصليان.

وهنا نستعرض قائمة أكثر 10 شخصيات بحثًا على Google لعام 2019:

المركز الأول:

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أنطونيو براون - لاعب كرة قدم أمريكي.

المركز الثاني:

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نيمار دا سيلفا - لاعب كرة قدم برازيلي.

المركز الثالث:

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جيمس تشارلز – نجم سوشال ميديا وخبير تجميل أمريكي.

المركز الرابع:

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جوسي سموليت – ممثل أمريكي.

المركز الخامس:

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كيفن هارت دارنيل - ممثل، وكاتب، ومنتج أمريكي.

المركز السادس:

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بيلي إيليش - مغنية بوب أمريكية.

المركز السابع:

غريتا إيرنمان تونبرج - ناشطة سويدية تعمل على وقف الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

المركز الثامن:

آر كيلي واسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي - مغن سول وهيب هوب أمريكي ولاعب كرة سلة سابق.

المركز التاسع:

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خواكين فينيكس - ممثل، ومنتج، وناشط، وفنان موسيقي أمريكي.

المركز العاشر:

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جوردن وودز – عارضة أزياء ونجمة تلفزيون الواقع أمريكية.