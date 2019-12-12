من الفضيحة إلى الشهرة.. جوردن وودز أكثر الشخصيات بحثًا على غوغل لعام 2019!

حققت نجمة تلفزيون الواقع "جوردن وودز"شهرة كبيرة عقب فضيحتها مع لاعب كرة السلة الأمريكي "تريستان تومسون"، حبيب "كلوي كارداشيان" السابق ووالد طفلتها.
حاولت "جوردن وودز" (22 عامًا) تطهير سمعتها السيئة بعد انتشار أخبار تُفيد إقامتها علاقة مع "تريستان تومسون"، إذ تجرَّأت على خيانة صديقتها المقربة "كايلي جينر" و"كلوي كارداشيان" التي كانت تثق بها ثقةً عمياء، لكن ذلك دفعها من الحضيض إلى أبواب الشهرة؛ فانهالت عليها العروض من أشهر وكالات الأعمال والأزياء، كما شاركت بطولة مسلسل تلفزيوني جديد.
وأطلقت صحيفة Evening Standard قائمة أكثر 10 شخصيات بحثًا على Google لعام 2019، وحصدت "جوردن" المركز العاشر إلى جانب مشاهير عالميين، ورياضيين، وسياسيين.
وتفاخرت "جوردن" بالإنجاز الذي حققته، ونشرت المقالة عبر خاصية "إنستغرام ستوري" مُرفقةً بإيموجي يضحك ويدين تصليان.
أنطونيو براون - لاعب كرة قدم أمريكي.
نيمار دا سيلفا - لاعب كرة قدم برازيلي.
جيمس تشارلز – نجم سوشال ميديا وخبير تجميل أمريكي.
جوسي سموليت – ممثل أمريكي.
كيفن هارت دارنيل - ممثل، وكاتب، ومنتج أمريكي.
بيلي إيليش - مغنية بوب أمريكية.
غريتا إيرنمان تونبرج - ناشطة سويدية تعمل على وقف الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
آر كيلي واسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي - مغن سول وهيب هوب أمريكي ولاعب كرة سلة سابق.
خواكين فينيكس - ممثل، ومنتج، وناشط، وفنان موسيقي أمريكي.
جوردن وودز – عارضة أزياء ونجمة تلفزيون الواقع أمريكية.
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