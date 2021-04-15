من المتحف التاريخي لحوض الاسماك.. جيجي حديد وزين مالك يقومان بنزهات ثقافية برفقة طفلتها خاي!!

التقطت صورة للثنائي الرومانسي جيجي حديد وزين مالك وهما يصطحبان طفلتهما خاي البالغة من العمر سبعة أشهر في نزهة نهارية في نيويورك.

ويبدو واضحاً أن جيجي وزين يعملان على التاكد من وعي الثقافي لدى الطفلة والتوسّع في تعليمها حيث اصطحباها إلى منتزه New York Aquarium الخاص بالأسماك.

وكانت عارضة الأزياء الأم ترتدي معطف أبيض طويل نسّقته مع بنطال مطابق وحذاء رياضي، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة لشعرها الأحمر.

وأما زين فقد كان يرتدي بنطال أسود نسّقه مع جاكيت من الكاروهات بالألوان الأصفر والأسود والأبيض بينما كان يجرّ عربة الأطفال الخاصة بابنته وكانا الثنائي يضعان أقنعة وجه سوداء اللون.

ولم تكن هذه رحلة الثقافية الوحيدة التي قام بها الوالدان لابنتهما خاي حيث شاركت في استكشاف المتحف الأمريكي لتاريخ الطبيعة، بالإضافة إلى متحف مبروبوليتان للفنون.

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