من ايد شيران لكاردي بي ... مشاهير حذفوا حساباتهم من وسائل التواصل الاجتماعي

هناك الكثير من المشاهير الذين تعرضوا لحملات تشويه وتنمر من قِبل وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة فعلى الرغم من إنها تعتبر وسيلة للتواصل القريب من الجمهور مع ما يحبون من المشاهير إلا إنها دائمًا تعود بالسلب عليهم وذلك بسبب حملات التشويه والإساءات الغير مبررة احيانًا والتي دفعت بعضهم لإغلاق حساباتهم الرسمية على هذه المواقع.

وهناك العديد من المشاهير من النجوم قد قاموا بالفعل بإلغاء حسابتهم على وسائل التواصل الإجتماعي هربًا من الضرر الذي يلاحقهم وهناك من اقدم على فعل ذلك فقط لجلب الشهرة أو للترويج لإحدث اعماله الفنية وذلك بحسب ما نشرته عدة صحف ومجلات مثل " إنسايدر "، " بيبول "،" بيزنيس إنسايدر" و " ستايل كاستر".

ليزو:

اعلنت المغنية وكاتبة الاغاني الأمريكية ميلسا فيفيان جيفرسون والمعروفة باسم ليزو في شهر يناير لعام 2020 عن مغادرتها لموقع تويتر بعد تعرضها لتعليقات مسيئة للغاية وقالت إنها لن تعود لتويتر إلا إذا شعرت بالأمان والجدير بذكره أن ليزو تحظى بتاريخ طويل وحافل في الرد على التعليقات المسيئة بشكل علني.











ميغان ماركل:

تعتبر دوقة ساسكس ميغان ماركل من أكثر الشخصيات المستهدفة على وسائل التواصل الإجتماعي وبعد دخولها القصر الملكي اغلقت ميغان حسابتها على جميع وسائل التواصل الإجتماعي على مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام وما أُشيع حينها إنها فعلت ذلك لأن القصر الملكي لا يسمح لأفراد العائلة المالكة بإمتلاك حسابات شخصية ولكن القصر لم يؤكد أو ينفي ذلك الخبر وبعد ذلك اتضح أن مغادرة وسائل التواصل الإجتماعي كان قرارًا ناجم عن حملات التشويه والإنتقادات التي تعرضت لها ميغان منذ دخولها القصر الملكي.







إيد شيران:

قرر المغني البريطاني إيد شيران اخذ استراحة من جميع وسائل التواصل الإجتماعي واعلن ذلك من خلال صفحته الرسمية على الإنستغرام وقال انه على مدار الخمس سنوات الماضية لم ير العالم سوى من نافذة الهاتف والكمبيوتر وقال انه سيغلق حساباته حتى يتمكن من السفر وإستكشاف العالم بنفسه وبالفعل استغرق إيد عامًا كاملًا حتى عاد لصفحته الرسمية على إنستغرام مرة أخرى.

كاردي بي:

تحظى مغنية الراب الأمريكية كاردي بي بتاريخ حافل مع الإساءات والهجوم عليها من قٍبل وسائل التوصل الإجتماعي وقد قامت بحذف حسابها على إنستغرام عدة مرات والمرة الأخيرة عادت لتنشيط حسابها بعد حذفه بيومين بعد جدالها الساخن مع مغنية الراب الامريكية ازاليا بانكس.

مايلي سايروس:

قررت المغنية الامريكية مايلي سايروس حذف جميع حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مفاجئ وقالت إنها تريد إستراحة وبالفعل بعد فترة قصيرة عادت مايلي لتمارس نشاطًا كبيرًا على وسائل التواصل الإجتماعي وخاصًة الإنستغرام ودائمًا تشارك محبيها افضل لحظاتها سواء الفنية أو العائلية وتحرص على مشاركة علاقتها بكودي سيبمبسون بشكل مستمر على الإنستغرام.

بليك ليفلي:

قامت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي بحذف منشوراتها من على الإنستغرام بما في ذلك المنشورات والصور التي تجمعها بزوجها الممثل الأمريكي ريان رينولدز واتضح بعد ذلك أن الأمر هو مجرد اداه دعائية وترويجية لأحدث اعمالها الفنية.

تايلور سويفت:

على نفس خطى الممثلة الأمريكية بليك ليفلي، قامت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بحذف جميع منشوارتها من صفحات وسائل التواصل الإجتماعي لكن اتضح الامر فيما بعد إنها تروج لألبومها الجديد وان هذا الامر هو مجرد وسيلة لجذب الإنتباه فقط.

سيلينا غوميز:

بعد أن حذفت المغنية الامريكية سيلينا غوميز لحسابتها الرسمية بررت ذلك بأن حساباتها تعرضت للخرق وبعد عودتها مرة اخرى صرحت في حوار لأحد المجلات أنها حريصة على مسح تطبيقات مواقع التوصل الإجتماعي مرة اسبوعيًا.