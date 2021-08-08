بأغنيته الجديدة.. كانيه ويست يدّعي "حب" كيم كارداشيان له

أثارت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" الشائعات حول علاقتها بطليقها مغني الراب "كانيه ويست" بعدما حضرت حفلتين موسيقيتين له بمناسبة إصدار ألبومه الجديد "دوندا-DONDA".

وحرصت "كيم" على حضور الحفلين برفقة أطفالها الأربعة لدعم زوجها السابق، حيث حاولت جعل ظهورهما وإطلالتهما مطابق تمامًا لمساندة "كانيه ويست" مما أثنار شائعات حول احتمال عودتهما لبعضهما.

ولم يكن المتابعين هم فقط من لاحظوا التقارب المريب بين "كيم" وطليقها، حيث زعم "كانيه ويست" علنًا أن زوجته "كيم كارداشيان" لا تزال تكن مشاعر الحب اتجاهه وذلك في أغنية جديدة ظهرت في ألبوم DONDA الخاص به.

وعرض "كانيه" يوم الخميس الماضي بعض من كلمات أغنيته التي يتحدث فيها عن زواجه الفاشل بعنوان Lord I Need You والتي تتحدث عن طلاقه.

وغنّى "كانيه": "الزمان والمكان رفاهية، لكنك أتيت إلى هنا لتظهري أنك تحبيني"، وهنا أشار إلى كيفية حضور كيم لحفلتين الخاصتين بزوجها السابق مع أطفالهما لدعمه.

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