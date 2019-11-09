من عقد ألماسي فريد إلى سيارة لامبورغيني خاصة.. شاهد الحياة الفاخرة لنجما اليوتيوب KSI وبول لوغمان

دخل اثنين من أغنى نجوم اليوتيوب إلى قائمة أغنياء العالم وهما "لوغان بول" وKSI من خلال الحدث الأكبر في تاريخ الإنترنت، على الرغم من أن الكثيرين لم يكونوا على دراية بأنهما رياضيين إلا أنهم نجوم مشهورين بحد ذاتهم.

وجعل الثنائي لأنفسهما أسماء مشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب وتطبيقات الفيديو قبل دخولهم لعالم الموسيقى والكوميديا والرياضة.

جمع KSI واسمه الحقيقي أولاجيد ويليام ولوغان بول مبلغ كبير من المال من خلال معركتهم الأولى في حلبة المصارعة حيث وصل المبلغ إلى ما يقارب 1.2 مليون لكل عرض من المشتري حيث من المتوقع أن يتجاوز المبلغ 150 مليون.

كلاهما لا يزالان في منتصف العشرينات ويملكان مبالغ ضخمة من النقود حيث يفتخر الثنائي بهذه االثروة الكبيرة، ففي عام 2016 انتقل KSI إلى قصر قيمته 4.5 مليون جنيه أسترليني، كما أنفق مبلغ 388,000 جنيه أسترليني أي ما يعادل النصف مليون دولار أمريكي على عقد فريد مرّصع بالألماس.

وكمثيله السابق استطاع بول العيش بقصره الفاخر البالغ 4.8 مليون جنيه أسترليني كما أن لديه علامة تجارية للملابس الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة سيارته الخاصة حيث اشترى سيارة لامبورغيني صنعت خصيصاً له بقيمة 27 مليون ويخته الفخم.

وفي عام 2015 أدرجت شركة فوربس KSI في المرتبة الخامسة من قائمة نجوم اليوتيوب الأعلى أجراً ليحل مكانه بول لوغمان منذ ذلك الحين.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: