وفاة الملاكم الروسي "ماكسيم داداشيف" إثر معركة وحشية!

أعلن مدرّب الملاكم الروسي "ماكسيم داداشيف" البالغ من العمر28 عاماً، وفاته إثر إصابته بنزيف حاد في الدماغ، عقب مباراته الوحشية مع خصمه سوبريل ماتياس، في ولاية ماريلاند الأمريكية.

وفي فيديو نُشر عبر تويتر، ظهر خلال المباراة أن المدرّب يخبر ماكسيم بأنه سيوقفه عن اللعب لأنه كان يحصل على الكثير من الضرب، إلا أن الملاكم هز رأسه إشارة منه إلى أنه يريد استمرار المباراة، ولكن المدرّب اتصل بالطبيب وأخبر الحكم بأن ماكسيم بالخارج.

You will never be forgotten warrior, my thoughts go out to your family, teammates and coaches! You left it all in there! Rest easy Champ https://t.co/c0kZpckr5e — Cody Garbrandt (@Cody_Nolove) 24 July 2019

وعلى الرغم من مقاومته الخروج من الحلبة، إلا أنه انهار أمام الجمهور، وحالته تدهورت بسرعة وفقد الوعي، فتم نقله إلى مستشفى في واشنطن، حيث أُزيل جزء من جمجمته لتخفيف النزيف، خلال عملية طارئة، ثم تُرك في غيبوبة مستحثّة طبياً.

أكّد مدربه خبررحيله صباح أمس الثلاثاء، كما أن الإتحاد الروسي للملاكمة فتح تحقيقاً في وفاة الملاكم.

وعلى صعيد حياته الشخصية، يُعتبر داداشيف من أبرز النجوم الصاعدين لهذه الرياضة، وهو متزوج ولديه ابن، ذهبت زوجته من مكان إقامتها في سان بطرسبرغ إلى واشنطن لتكون بجانب زوجها.

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