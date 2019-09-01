من كاتي بيري إلى سيلينا ميلر ودوقة يورك...اطلالات مشاهير زفاف إيلي غولدينغ حبيبة الأمير هاري السابقة

أطلت يوم السبت 31 أغسطس، المغنية البريطانية "إيلي غولدينغ" بالأبيض في حفل زفافها على "كاسبار جوبلينغ"، والذي تميز بأجوائه الملكية المرصعة بالنجوم في كاتدرائية " يورك مينستر"، هذا ووصلت إلى الكاتدرائية في سيارة "فولكس فاجن كامبر فان" زرقاء اللون.

وكما هو متوقع، حضر الحفل كوكبة من المشاهير، لذا ومن خلال صحيفتي "ديلي ميل" و"ذا صن"، بالإضافة إلى مجلة "ستاندرد"، أبرز اطلالات حفل الزفاف، بداية من العروس إلى الضيوف.

العروس إيلي غولدينغ

بتوقيع "ناتاشا رامساي ليفي"، المصممة للعلامة الشهيرة "كلوي"، بدت إيلي في غاية الأناقة والنعومة بفستان أبيض مصمم خصيصًا لها من وحي العصر الفيكتوري، إذ تميز بياقة عالية ذات كشاكش وأكمام ذات أطراف بارزة بعض الشيء، فضلًا عن تطريزات الورود البيضاء الصغيرة التي تناثرت على الفستان، فضلًا عن الطرحة الطويلة.

هذا وأكملت العروس إطلالتها ببوكيه رقيق ومكياج وتسريحة ناعمين، كما تألق زوجها في بدلة ذا تصميم ملكي.

سارة دوقة يورك

كانت سارة فيرغسون وابنتيها الأميرتين بياتريس ويوجيني، أبرز الحضور من أفراد القصر الملكي البريطاني، ولفتت سارة الأنظار بمعطف أسود من الدانتيل نسقته مع فستانا كحلي، واختارت حذاء اسود دانتيل أيضًا وكلتش كحلي وقبعة مزينة بالريش لإكمال اطلالتها الملكية.

الأميرة يوجيني

من توقيع مصممها المفضل "بيتر بيلوتو" بطل إطلالة زفافها، أطلت الأميرة يوجيني بفستان كحلي مزين بنقشات الورود الملونة نسقته مع حذاء أزرق ذو تصميم شفاف، بالإضافة إلى قبعة أنيقة من تصميم " جولييت بوتريل"، وكان برفقتها زوجها "جاك بروسبانك".

الأميرة بياتريس

رصدت العدسات الأميرة بياتريس برفقة حبيبها "إدواردو مابيلي"، واطلالتها التي تألفت من فستان باللون الأخضر الزمردي من علامة "ذا فامبايرز هاوس" تميز بتصميم الطبقات والكشاكش، واكملت اطلالتها بباندانا سوداء من علامة "جاستن برادلي هيل"، بالَإافة إلى حذاء مميز بنفس اللون وكلتش خضراء.

كاتي بيري

بدت كاتي في غاية الجاذبية، وتميزت اطلالتها بلمسة ملكية، حيث ارتدت معطف أنيق بدرجة هادئة من السماوي نسقته مع فستان حريري مفعم بالألوان من توقيع علامة "سيس مرجان"، وأكملت اطلالتها بحقيبة صغيرة بلون الفوشيا وحذاء ميول نيود، بينما كان مكياجها ناعمًا وأضفت الباندانا إلى شعرها القصير.

هذا ورافقها خطيبها النجم أورلاندو بلوم بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وبدا الثنائي في غاية السعادة.

جيمس بلانت

كان مغني البوب البريطاني جيمس بلانت من أبرز الحضور، والذي ظهر برفقة زوجته الجميلة "صوفيا ويلسلي" والتي أطلت بفستان يجمع بين الأحمر والأبيض مزين بالدانتيل ونقشات الورود من علامة "فالنتينو"، وأكملت اطلالتها بحذاء اسود من كريستيان لوبوتان وحقيبة بنفس اللون، بالإضافة إلى قبعة أنيقة.

سيلينا ميلر

لفتت الممثلة البريطانية الأنظار بفستان بني مزين بنقشة البولكا دوت وبتلات ورود من علامة "أليساندرا ريتش"، والتي أضفت عليه بصمتها الخاصة، حيث نسقت معه قلادة من اللآلئ والماس تزين عنقها وتحتضن الخصر، واكملت اطلالتها بحذاء بني أيضًا واعتمدت خصلات مموجة وركزت في مكياجها على تزيين شفتيها بالأحمر، هذا ورافقها حبيبها لوكاس زويرنر.

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