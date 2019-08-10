من كيم كارداشيان إلى سيلين ديون.. نجمات جددنّ تسريحاتهن واعتمدنّ ألوان جديدة

دائما ما تلفت النجمات والعارضات الأنظار بإطلالاتهن المميزة، والتي كثيرًا ما يصبحن السبب وراء ظهور العديد من الصيحات، سواء فيما يتعلق بالأزياء والمكياج، فضلًا عن تسريحات وألوان الشعر.

ومؤخرًا، شهدنا الكثير من النجمات ظهرن بتسريحات وألوان شعر مختلفة عما اعتدنا عليه منهّن، ومن خلال مجموعة من أبرز مجلات الموضة، بينها "غراسيا" وهاربرز بازار" و"إيليت ديلي"، بالإضافة إلى مجلة "ألور"، نقدم لكِ قائمة بنجمات غيرنّ لون شعرهنّ في الآونة الأخيرة:

ميلي بوبي براون

بعدما اعتمدت الشعر القصير لفترة طويلة، ظهرت الممثلة البريطانية مؤخرًا بإطلالة مختلفة كليًا بشعر طويل ذو خصلات مجعدة مع التخلي عن اللون الأشقر الزاهي والاكتفاء بدرجة أكثر دفئًا مائلة إلى البني، ويأتي ذلك التغيير من أجل دورها في فيلم "إينولا هولمز" المقرر اصدراه في 2020.

كيم كاردشيان

تجديد الاطلالة ليس أمرًا غريبًا على كيم، فهي دائمًا ما تغير اطلالاتها وتعتمد تسريحات مختلفة بين الحين والآخر، وبعدما شهدناها بشعر طويل للغاية بالأسود أو الأشقر البلاتيني وفي مرة آخري بتسريحة البوب القصيرة، اعتمدت كيم مؤخرًا قصّة البوب الطويلة مع إضافة بعض الخصلات بألوان الكراميل.

هالزي

تعد هالزي واحدة من أكثر النجمات اللواتي تفاجئنا بإطلالاتها، وخاصة قصّات والوان شعرها الجريئة، فبعد ألوان الوردي والأصفر واعتماد القصات القصيرة للغاية أو ذات الجدائل، اختارت هالزي حاليًا قصّة الشعر القصير الذي يصل إلى الذقن باللون الأسود مع غرة أمامية من ألوان قوس قزح.

سيلين ديون

منذ فترة، وتثير سيلين الجدل بإطلالتها الجريئة والغريبة، ولكنها فاجأت معجبيها مؤخرًا عندما ظهرت على غلاف مجلة هاربرز بازار، إذ تخلت نجمة البوب الكندية عن خصلاتها الشقراء الطويلة وظهرت بقصّة شعر قصيرة للغاية باللون الأسود القاتم.

أريانا غراندي

بعدما شهدنا أريانا بألوان شعر مختلفة، كان أبرزها اللافندر، ظهرت أريانا في أحدث كليباتها "بوي فريند" بلون مختلف تميز بصيحة الأومبري، حيث تدرجت خصلاتها من اللون البني إلى درجات من الأشقر، بينما حافظت على تسريحتها المعهودة.

ليندسي لوهان

لطالما كانت ليندسي من عاشقات الشعر الطويل، فحتى الفترة الأخيرة، كانت خصلات ليندسي الصهباء تصل حتى خصرها، ولكنها مؤخرًا قررت تجديد إطلالتها واعتمدت تسريحة الشعر القصير الذي يصل لما بعد الذقن بقدر قليل، كما يبدو أنها أضافت بعض خصلات الهايلايت البسيطة.

بيلا حديد

واحدة من أبرز وأجمل العارضات، ولطالما شهدناها بالشعر البني القصير، ولكنها فاجأتنا مؤخرًا عندما غيرت لون شعرها إلى الأشقر، والذي يُذكر أنه لون شعرها الأصلي، مع الإبقاء على نفس القصّة.



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