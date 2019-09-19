من هي "إدنا" التي يبحث عنها كريستيانو رونالدو.. وما علاقة ماكدونالدز؟!

أجرى نجم كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج البريطاني "بيرس مورغن"، تطرَّق فيها للعديد من المواضيع حول حبيبته "جورجينا رودريغيز"، والده المتوفى، وحياته الصعبة التي عاشها في فترة طفولته.

تعد المقابلة التلفزيونية من أكثر الحوارات التي يسرد فيها "رونالدو" تفاصيًلا دقيقة ونادرة لم يكشفها من قبل، فتحدَّثت عن رحلته التي ابتدأت من عيش طفولة متواضعة في العاصمة الإسبانية مدريد، لنجم كرة قدم يكسب سنويًا 86.5 مليون دولار.

ومن بين الأسرار التي كشفها هي يوم توسله للحصول على شطيرة همبرغر من مطعم "ماكدونالدز" بسبب شعوره بالجوع، يقول: "كنا جائعين قليلًا، وكان مطعم ماكدونالد قريبًا من الملعب، بدأنا طرق الأبواب وسألنا إذا ما تتوافر شطائر همبرغر"، ودائمًا ما كانت سيدة تُدعى "إدنا" وفتاتان أخريان يقدمن لهم الشطائر.

وأوضح "رونالدو" أن المطعم أُقفل حاليًا، لكنه يتمنى العثور على "إدنا" لرد جميلها، وقال: "سألت سكان البرتغال القريبين من المطعم عنهن، لكن قد تساعدني هذه المقابلة على العثور عليهم، سأكون سعيدًا للغاية"، أوَّد دعوتهن إلى تورن أو ليزبون لتناول العشاء برفقتي لأني أود رد جميلهن".

وأشار "مورغن" أن هناك احتمالية العثور على السيدات، وبعدها بلحظات نشر تغريدة يعلن فيها العثور عن "إدنا".

UPDATE: We may have found Edna... https://t.co/7VC5Tj9lv6 — Piers Morgan (@piersmorgan) September 18, 2019

وفي ذات المقابلة، كشف "كريستيانو رونالدو" أن والده "دينيس"، الجندي السابق ومدمن الكحول، لم تواتيه الفرصة لرؤيته نجمًا عالميًا، حيث بالكاد كان على معرفة به، إذ توفي عام 2005 عن عمر يناهز الـ52 عامًا، بعد إصابته بتليف كبدي.





يقول النجم: "في الحقيقة لم أعرف والدي حق المعرفة، كان سكيرًا، ولم أخض معه حوارًا طبيعيًا، فقد كان ذلك صعبًا"، ثم عرض "بيرس مورغان" لقطات لـ"دينيس" يتحدث عن ابنه بكل فخر خلال مباراة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عام 2004، حينها بكى لاعب كرة القدم مُتأثرًا بالموقف، وقال والدموع في عينيه: "لم أشاهد هذا الفيديو، لم أشاهده أبدًا، غير معقول".

وحينما سئل "رونالدو" عن سبب حزنه عند التفكير بوالده، الذي عانى من آثار الحرب في موزمبيق وأنغولا، أجاب قائلًا: "لمن المحزن أن أكون رقم واحد ولم يشهد شيئًا من ذلك، ولم يشهد حصدي الجوائز، أو معرفة ما أصبحت عليه الآن."

وتطرَّق "رونالدو" للحديث عن علاقته بحبيبته عارضة الأزياء الإسبانية "جورجينا رودريغيز"، وقال: "ساعدتني كثيرًا، بالتأكيد أحبها، فهي والدة أطفالي، كما أني شغوف بها.. لمن الرائع أنها صديقتي، فنحن نتبادل الأحاديث، كما أني أفتح قلبي لها وهي كذلك".

وتحدَّث عن مزاعم اعتدائه جنسيًا على إحدى السيدات، مُشيرًا إلى أنه كان جالسًا إلى جانب حبيبته في غرفة المعيشة يشاهدون التلفاز، ثم فجأة بُثت الأخبار على إحدى القنوات، حينها سمع خطوات أطفاله على السلالم ما أضطره لتغيير القناة، وقال: "شعرت بالخجل."