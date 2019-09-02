ميريل ستريب نجمة بوب أثناء عرض فيلمها The Laundromat في مهرجان البندقية السينمائي

بدت النجمة "ميريل ستريب" في حالة معنوية عالية فور وصولها للعرض الأول لفيلمها الجديد The Laundromat في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا أمس الأحد، وذلك عقب فوزها بأفضل أصداء عن شخصيتها ماري لويز رايت في الموسم الثاني من مسلسل Big Little Lies.

وظهرت ميريل في الحدث بإطلالة تشبه نجمات البوب بفستانها الأزرق الشيفون والمطبوع عليه ألوان الأحمر والأبيض من مجموعة Givenchy، نسّقته مع حذاء أحمر.

واعتمدت الكعكة المنخفضة لشعرها الأبيض كما وضعت أقراط هوب ونظارة شمسية بينما كانت تلوّح للجماهير عند وصولها للسجادة الحمراء وتبتسم للكاميرا.

وخلال وقت سابق انضم مخرج الفيلم ستيفن سودربيرغ إلى النجمين ميريل ستريب وغاري أولد مان في صورة فوتوغرافية، حيث ظهرت ميريل ببنطال أسود نسّقته مع قميص أبيض مزيّن بزخرفة سوداء.

وتدور أحداث الفيلم حول وثائق بنما التي تم تسريبها عام 2016 والتي أظهرت كيف قامت شركة محاماة بنما بغسل الأموال لصالح الأثرياء، وتلعب ميريل دور إيلين مارتن التي تأخذ عطلة أحلامها.

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