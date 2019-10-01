ميشا نونو في أول إطلالة لها بفستان زفافها الملوكي.. تصرّح "التصميم كان طويل وصعب"

تزوجت مصممة الأزياء ميشا نانو من رجل الأعمال ميكي هيس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان الحفل مليء بالنجوم والمشاهير وخاصة من العائلة المالكة.

ونشرت ميشا أول الصور لها وهي ترتدي فستان زفافها المطرز يدوياً عبر حسابها الخاص على انستغرام من صباح يومها الكبير، حيث كان من تصميمها بنفسها من علامتها التجارية.

وأوضحت ميشا بأن عملية تصميم الفستان كانت طويلة وصعبة لكن الصور التي نشرتها وهي ترتدي الفستان تثبت أن أي إجهاد كان يستحق العناء، حيث قالت: "كانت هذه عملية التصميم خاصة لجعلها فريدة من نوعها، فكانت الخيارات لا نهاية لها".

أما ميشا فقد ظهرت بإطلالة ملوكية في فستان طويل من الدانتيل المطرز يديوياً، تزيّن بذيل وأكمام طويلة، كما وضعت طوق من نفس الفستان حول عنقها، أما على صعيد تسريحة الشعر فقد اعتمدت الكعكة المنخفضة بينما تزيّنت بطرحة من الدانتيل بطول الفستان.

وعلّقت ميشا على الصورة بقولها: "أردت أن أشارككم هذه الصور وأشكركم جميعاً على تمنياتكم الحارة مع بدءنا لحياتنا الزوجية معاً"، لكن ميشا اختارت قراراً بإيقاف التعليقات مما جعل الأشخاص غير قادرين على مشاركة آرائهم حول التصميم.

ويشار إلى أن ميشا قد صرّحت سابقاً بأنها ستصمم الفستان الخاص بها ولكنها كانت قلقة حول هذا الموضوع، فقالت: "عندما تقوم بتصميم قطعة أزياء فهذا أمر صعب، لكن عندما تفكر في قطعة واحدة سيرتديها شخص واحد في ليلة واحدة فإن ذلك صعب للغاية".

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