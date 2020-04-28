ميغان المسكينة غاضبة من ظلم العائلة المالكة.. والمعاملة ستختلف لصالح كيت ميدلتون!

تعرضت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" لحرب شرسة من قبل الصحافة البريطانية، ما دفعها هي وزوجها الأمير "هاري" لرفع دعوى قضائية ضدهم ورفض إجراء أي مقابلة صحفية لصالحهم.

ويبدو أن "ميغان ماركل" تشعر بالظلم لأن العائلة المالكة لم تقف إلى جانبها مُشيرةً أن لو سلفتها دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" تعرضت لما تعرضت له من قبل الصحافة، لكانت العائلة المالكة تدخلت وغيرت سياساتها الإعلامية ونبذت الصحف، وفق ما نقله أحد المطلعين لموقع "ديلي ميل" البريطاني.







وأوضحت "ميغان" أن ما تعرضت له لم يكن أحد ليتحمله، وكان من الممكن أن يعدل النظام القديم، وتغلق تلك المنافذالمسؤولة عن الهجمات الوحشية التي تعرضت لها.

وتعتقد "ميغان ماركل"(37 عامًا) اعتقادًا راسخًا أنه إذا قلبت الطاولات وكانت "كيت"قد خضعت لنفس المعاملة، كانت لتجرى تعديلات.

أعلنت دوقا ساسكس الأسبوع الماضي أنهما لا يؤيدا أربع صحف صحفية بريطانية ، بما في ذلك Daily Mail ، مستشهدين بالمعاملة السيئة التي تعرضت لها "ميغان".

وعلى الرغم من أن مساعدي القصر تفاجؤوا بهذه الخطوة ، إلَّا أن صديق "ميغان" أشار أن الأخيرة ترى أن العائلة المالكة البريطانية لا ينبغي أن تتفاجأ بالإعلان، فالجميع كان يدرك ما يشعر به "هاري" ويعانينه بشأن الصحف البريطانية.

وبيَّنت أن القصر يفضل "كيت ميدلتون"، ولو تعرَّضت لما تعرضت له كانت لتقف العائلة جميعها إلى جانبها بلا هوادة من أجل حماية عائلتها، لذلك كان لا بد لـ"هاري" اتخاذ موقف من أجلها، وأجل ابنه "آرتشي"، ووالدته الأميرة الراحلة "ديانا".

ويُقال أن "هاري" أخبر عائلته بما تمر به زوجته، وطلب منه اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، إلَّا أن الجميع لم يكترث وأشاروا أن ما يمرون به أمر مفروغ منه ومعتاد.