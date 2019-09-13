ميغان تطلق مجموعة أزيائها بإطلالة عصرية.. وتُغادر الحدث لإطعام طفلها آرتشي!

بعد مرور أربعة أشهر على ولادة طفلها الملكي الأول "آرتشي"، قررت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" العودة إلى العمل يوم الخميس الماضي من أجل تدشين مجموعة أزيائها الجديدة التي ستذهب إيراداتها لجمعية خيرية تدعم النساء العاطلات عن العمل.

توجَّهت "ميغان" إلى العاصمة البريطانية لندن لإطلاق مجموعة أزياء الأنيقة التي عملت عليها بالتعاون مع مجموعة من المصممين ودور الأزياء المعروفة؛ من أجل مساعدة المشروع الخيري "سمارت وركس"، وهم صديقتها المصممة "ميشا نونو" وسلسلة متاجر "ماركس آند سبنسر" البريطانية، و"جون لويس وشركاه"، و"جيغسو" للخروج بمجموعة أزياء عمليَّة.

وبدت "ميغان ماركل" (38 عامًا) مُشرقة بأزياء عمليَّة بروح العصرية، فتألَّقت مُرتديةً قميص أبيض أنيق من العلامة التجارية Nonoo بقيمة 120 جنيه استرليني، وبنطال أسود من Jigsaw بقيمة 120 جنيه استرليني، وتزيَّن بأقراط حماتها الراحلة الأمير "ديانا" على شكل فراشات، بالإضافة إلى مجموعة من الأسوار الذهبية بقيمة ألفين جنيه استرليني.

وأسدلت "ميغان" خصلات شعرها الأسود الحريري على جانبي كتفها، كما أبرزت ملامح وجهها الجذاب بقليل من أحمر الخدود، وظلال عيون دُخاني، بالإضافة إلى أحمر شفاه وردي، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء مخملي باللون الكراميل.











وأضافت الوكالة أن ميغان قالت في بيان ”منذ انتقلت إلى المملكة المتحدة، بات من المهم للغاية بالنسبة لي أن التقي مع الجمعيات والمنظمات... التي تقوم بعمل مفيد وأحاول أن أقوم بكل ما في وسعي لمساعدتها في توسيع مساحة تأثيرها“.

واستطردت في حديثها حول الروح الكامنة وراء المبادرة، قائلاً: "بصفتي امرأة، فإن مسؤوليتنا الكاملة كما أعتقد أن ندعم ونرفع بعضنا البعض؛ من أجل الدفاع عن بعضنا البعض، فنحن نهدف إلى النجاح، وليس إعداد بعضنا البعض للفشل، بدلاً من ذلك لنعد حشدًا حقيقيًا ونصرخ قائلات "أريد مساعدتك"."

وفي نهاية خطابها المؤثر أمام مجموعة من النساء، قررت "ميغان" المُغادرة من اجل طفلها، وفالت: "عليَّ العودة إلى طفلي، إنه وقت الطعام".

وتضم المجموعة الجديدة خمسة قطع عملية بأسعار مُناسبة، وتلائم طبيعة الأجسدا جميعها.