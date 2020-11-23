ميغان فوكس وماشين غان كيلي يستغلان السجادة الحمراء ويعلنان عن علاقتهما الرومانسية في حفل AMAs

أُثيرت الشائعات حول علاقة النجمة "ميغان فوكس" مع صديقها ماشين غان كيلي، إلا أنهما لم يجعلا هذه العلاقة رسمية وأمام الجميع على العلن وسط الانغلاقات بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولكن قررت ميغانالإعلان عن علاقتها بماشين رسمياً وذلك من خلال الظهور على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز الموسيقية الأمريكية لعام 2020 يوم أمس الأحد.

وظهرت ميغان بإطلالة انيقة وهي ترتدي فستان مكوّن من قطعتين الساتان الزيتي والملتف من الاعلى، أما ماشين فقد ارتدى بذلة بيضاء مفتوحة من جهة الصدر.

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وكان هذا الظهور الاول لماشين غن كيلي في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية حيث سيقدّم عرضاً غنائياً كما أن ميغان ستكون مقدمة الحفل.

وخلال وقت سابق وصفت ميغان علاقتها مع ماشين بانها "حدث مرة واحدة في العمر"، فقالت: "حبه كأنه تسونامي ونار في غابة ولكنه جميل جداً".

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