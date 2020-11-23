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ميغان فوكس وماشين غان كيلي يستغلان السجادة الحمراء ويعلنان عن علاقتهما الرومانسية في حفل AMAs

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 08:23
ميغان فوكس وماشين غان
ميغان فوكس وماشين غان

أُثيرت الشائعات حول علاقة النجمة "ميغان فوكس" مع صديقها ماشين غان كيلي، إلا أنهما لم يجعلا هذه العلاقة رسمية وأمام الجميع على العلن وسط الانغلاقات بسبب انتشار فيروس كورونا.

Red carpet debut: Megan Fox sizzled in jade satin Sunday, as she made her red carpet debut with boyfriend Machine Gun Kelly at the 2020 American Music Awards, where she was preparing to show her support during his live performance

ولكن قررت ميغانالإعلان عن علاقتها بماشين رسمياً وذلك من خلال الظهور على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز الموسيقية الأمريكية لعام 2020 يوم أمس الأحد.

وظهرت ميغان بإطلالة انيقة وهي ترتدي فستان مكوّن من قطعتين الساتان الزيتي والملتف من الاعلى، أما ماشين فقد ارتدى بذلة بيضاء مفتوحة من جهة الصدر.

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وكان هذا الظهور الاول لماشين غن كيلي في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية حيث سيقدّم عرضاً غنائياً كما أن ميغان ستكون مقدمة الحفل.

وخلال وقت سابق وصفت ميغان علاقتها مع ماشين بانها "حدث مرة واحدة في العمر"، فقالت: "حبه كأنه تسونامي ونار في غابة ولكنه جميل جداً".

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