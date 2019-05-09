ميغان ماركل بإطلالة بسيطة بعد الولادة.. هل قصدت إبراز بطنها؟

حافظت دوقة ساسكس ميغان ماركل على مظهرها البسيط، تزامناً مع ظهورها لأول مرة بعد ولادة الطفل آرتشي، وعلى عكس العديد من الأمهات اللواتي يسعين بعد الولادة إلى إخفاء منحنيات بطنهن في لباس مشدود، إلا أن ميغان أبرزت بطنها ما بعد الولادة بفستان مربوط من الخصر.

ارتدت ميغان فستانا ً أبيض بتوقيع المصمم البريطاني غريس ويلز بونر، على طراز المعطف، ومن دون أكمام، توسطه حزام من نفس الفستان، وبلغ طوله حد الركبة.

ولإتمام إطلالتها البسيطة، انتعلت حذاء بيج، بكعبٍ متوسط الطول، كما تزيّنت بقلادة فيروزية بسيطة، وبعض المكياج الناعم الذي أظهرها طبيعية، بالإضافة إلى أنها تركت شعرها منسدلاً على أكتافها، وفي هذه الأثناء بدا الأمير هاري أنيقاً ببذلته الرمادية.

وانقسمت تعليقات المتابعين إلى من يمدح إطلالتها بالأبيض، حيث وصفوها بأنها شجاعة لارتدائها هذا اللون بعد ولادة الطفل مباشرة، ومنهم من انتقدها بأنها تعمدت إبراز بطنها في ملابسها المربوطة من الخصر.

ودافعت المصممة لوكاس أرميتاج عن إطلالة ميغان، إذ وصفت دوقة ساسكس بأنها فخورة بجسدها بعد الولادة، حيث قالت: "عادةً ما نرى الامهات الجديدات في لباس ضيق، يخفي البطن، لكن ميغان تظهر بثقة بطنها ما بعد الولادة في فستان بحزام على الخصر، أحب الطريقة التي تظهر بها، وأنا متأكدة من انها ستكون مريحة لجميع الأمهات".

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