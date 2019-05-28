ميغان ماركل تدفع إحدى المربيات للاستقالة.. إليك السبب!

تعتبر دوقة ساسكس "ميغان ماركل" شخصية صعبة المراس، فهي توَّد السيطرة على كل ما يخص حياتها الشخصية، حتى وإن تواجد أفراد لمساعدتها فهي ترغب بإمساك زمام الأمور على الدوام.

وفق ما نقله موقع "ديلي اكسبرس"، أشار مصدر ملكي أن الأسابيع الأولى من ولادة "ميغان ماركل" لطفلها "آرتشي" كانت صعبىة للغاية، فكأي أب وأم جدد، تستمتع الدوقة وزوجها الأمير "هاري" بكل لحظة من حياة طفلها الجميل، إلّا أنها لا تحظى بوقت راحة على الإطلاق.

وأوضح إلى أنها لا تسمح لأي شخص بالبقاء بفرده برفقة "آرتشي"، كما تتجاهل مساعدة الجميع بمن فيهن المربيات اللاتي وضعن لرعاية الطفل، بالإضافة إلى والدتها "دوريا" التي تجد صعوبة في تقديم يد العون، ما دفع إحدى المربيات للاستقالة بعد أسبوعي عمل.

وعادت "دوريا" إلى مدينة لوس أنجلوس بعد أسبوعين من ولادة "آرتشي"، على الرغم من أن مجلة "غراتسيا" أفادت بأن حضورها لا غنى عنه للزوجين ، لكن يبدو أن الزوج الملكي حريصان على الاستمتاع بأكبر قدر ممكن من الوقت لوحدهما.

وليس مستغربًا أن تتبع "ميغان" و"هاري" نهجًا متفردًا في أداء أمورهما، حتى قبل وصول أرشي في 6 مايو، بدت ميغان واثقة من إتباع طريقتها وغرائزها عندما يتعلق الأمر بطفلها.