ميغان ماركل ترسل خطاباً مكتوباً بخط اليد إلى أدوت أكيش.. ما المناسبة؟

اختارت دوقة ساسكس ميغان ماركل 15 امرأة من الشخصيات الملهمة في الحياة لوضعهن في مجلة فوغ البريطانية لعدد سبتمبر الذي شاركت ميغان فيه.

وكان من ضمنهم عارضة الأزياء السودانية "أدوت أكيش" التي وصفتها دوقة ساسكس بأنها تمثل قوى في التغيير إلى جانب العديد من الشخصيات المشهورة مثل جين فوندا ولافرين كوكس وغيرهن.

وكعربون للشكر أرسلت ميغان رسالة مكتوبة بخط اليد إلى أدوت بعد ظهورها في المجلة، فشاركت أدت صورة لهذه الرسالة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام.

وكان محتوى الرسالة يتضمن: "شكراً لأنك جزء من عدد سبتمبر من مجلة فوغ البريطانية فأنت قوة من أجل التغيير"، وتابعت: "قصتك جعلتك قوة حقيقية للتغيير لا يمكن أن أكون أكثر سعادة لوجودك على غلاف المجلة وشكراً لقولك نعم".

وعلّقت أدوت بجانب الصورة بقولها: "لا يمكن أن يكون هذا حقيقياً إنه لمن دواعي سروري المطلق والمشرف".

وخلال وقت سابق كشفت عارضة الأزياء بأنها علمت بأنها ستكون على غلاف المجلة بعد مكالمة هاتفية من الدوقة بنفسها حيث قالت: "أخبرتني مجلة فوغ بأنهم سيقومون بالاتصال بي خلال ساعتين، وعندما رن جرس الهاتف كانت دوقة ساسكس التي أخبرتني بأنني مصدر إلهام ولم أصدق ذلك".

كما قدّمت ميغان ماركل جائزة عارضة أزياء العام في ديسيمبر لأدوت وذلك بعد منافسة شرسة على اللقب مع آشلي غراهام وجيجي حديد.

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