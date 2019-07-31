للمرة الأولى منذ 24 عامًا.. إلغاء عرض فيكتوريا سيكريت لعام 2019!

في كل عام، ننتظر عرض فيكتوريا سيكريت الذي يتميز بأجوائه الساحرة والجذابة، ولكن في مفاجأة صادمة وغير متوقعة، كشفت العارضة الأسترالية "شانينا شايك" عن إلغاء عرض فيكتوريا سيكريت لهذا العام.

خلال لقاء لشانينا مع مجلّة The Daily Telegraph أمس الثلاثاء، أعربت العارضة الأسترالية التي شاركت في 5 عروض لفيكتوريا سيكريت منذ عام 2011، عن شعورها بخيبة الأمل بسبب أخبار إلغاء العرض.

قالت شانينا: "للأسف، لن يكون هناك عرضًا لفيكتوريا سيكريت هذا العام، إنه أمر لست معتادة عليه، ففي مثل هذا الوقت من كل عام، أتدرب للسير على منصة العرض، لكني متأكدة من أن شيئًا ما سيحدث وسيغير مجرى الأمور".

بالإضافة إلى ذلك، قالت شانينا إنها متأكدة من أن المسؤولين يعملون على تعزيز علامة فيكتوريا سيكريت والعمل على طرق جديد لتقديم العرض الذي وصفته بـ "أفضل عرض في العالم".

وفيما يتعلق بالعارضة الأسترالية، يُذكر أن شانينا شاركت لأول مرة في عرض فيكتوريا سيكريت، في عام 2011، وشاركت لاحقًا في عروض 2012 و2014 و2015، بالإضافة إلى العام الماضي.

ويأتي خبر إلغاء عرض هذا العام، بعدما تم الكشف في شهر مايو الماضي عن إيقاف بث العرض على شبكة التلفزيون بسبب انخفاض نسب المشاهدة، والتي تعد سابقة من نوعها منذ 24 عامًا.

وفي وقت سابق، ذكرت التقارير أن رسالة مسربة من البريد الالكتروني لـ "ليزلي ويكسنر" الرئيس التنفيذي لـ "إل براندز" الشركة الأم لشركة فيكتوريا سيكريت، كشفت أن علامة الملابس الداخلية العملاقة تخضع لبعض التغييرات.

قالت "لي" في رسالتها: "مجال الموضة قائم على التغيير، من المطلوب أن نتطور حتى نكبر، ومع وضع ذلك في الاعتبار، قررنا إعادة التفكير في العرض التقليدي لفيكتوريا سيكريت. لذا، لا نعتقد أن البث التلفزيوني مناسب، ففي عام 2019 وما بعده، نركز على تطوير محتوى مثير وديناميكي ومختلف وبطرق من شأنها أن تدفع حدود الموضة في العصر الرقمي العالمي".

هذا وتم الكشف عن تلك الرسالة بعد 6 أشهر من إثارة كبير مسؤولي التسويق "إد رازق" في "إل براندز" الجدل، لرفضه الدعوات بأن تتضمن فيكتوريا سيكريت عارضات ممتلئات ومتحولات جنسيًا، قبل أن يقدم اعتذاره لاحقًا، مشيرًا إلى أن العروض المستقبلية ستتضمن متحولات جنسيًا.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت العارضة الأسترالية "روبين لاولي" حملة مقاطعة عالمية ضد فيكتوريا سيكريت العام الماضي، لعدم ظهور عارضات ممتلئات في عروضها السنوية، كما سبق وانتقدت "إد رازق".

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