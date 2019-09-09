ميغان ماركل تعبر عن حبيها لهاري وطفلها بقلادة ذهبية (صور)

في اللحظة الأخيرة، قررت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" السفر في أول رحلة إلى نيويورك لدعم صديقتها المُقربة لاعبة كرة التنس العالمية "سيرينا ويليامز"، وانضمت إليها "آنا وينتور"، رئيسة تحرير مجلة "فوغ".

وتألَّقت "ميغان" لهذا الحدث بإطلالة صيفية غاية في الأناقة والبساطة، فارتدت فستان دنيم مُزيَّن بأزرار أمامية وحزام يلتف حول خصرها من مجموعة J.Crew تبلغ تكلفته 132 دولار، وأسدلت فوق كتفيها معطف صوفي رمادي طويل، في جين حملت حقيبة يد رمادية كبيرة، وأسدلت خصلات شعرها الأسود المموَّج على جانبي كتفها.





ورغم عدم تواجد زوجها الأمير "هاري" وطفلها "آرتشي" برفقتها، إلّا أن "ميغان" تأكَّدت أنهما حاضران في قلبها، فاختارت التزيُّنَ بقلادة ذهبية قيراط 14 مُتصلة بتعليقتين مُزينتين بحبة ألماس صغيرة من العلامة التجارية "Mini Mini" تبلغ تكلفتها 199 جنيه استرليني ، إحداهما تحمل الحرف الأول من اسم "آرتشي"، والأخرى بحرف "هاري" الأول.







ولا تعد هذه المرة الأولى التي تعبر فيها "ماركل" عن حبها لطفلها عبر قطعة من مجوهراتها، فقد تزيَّنت بقلادة ذهبية بتعليقة على شكل حرف "A" تطرريمًا لأول حرف من اسم طفلها، وذلك خلال حضورها بطفولة ويمبلدون لعام 2019؛ دعمًا ل"سيرينا ويليامز".

وعلى صعيد المباراة، صدمت "ويليامز" صديقتها "ميغان" ومعجبيها عند خسارتها أمام الكندية بيانكا أندريسكو في نهائي بطولة الولايات المتحدة للتنس بفارق نقطتين.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: