ميغان ماركل تكشف حيقية خلافها بكيت ميدلتون.. جعلتها تبكي قبل حفل زفافها!

أطلَّت ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري في مقابلة حصرية مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري للحديث عن حياتها في القصر الملكي، وكيف بدت علاقتها بسلفتها كيت ميدلتون.

قررت دوقة ساسكس سابقًا إسقاط الادعاءات حول دفعها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون للبكاء قبل زفافها الملكي من الأمير هاري، مدعيةً أنها هي من جعلتها تبكي.

وكشفت ميغان أن كيت جعلتها تبكي قبل حفل الزفاف بسبب فساتين فتيات الأزهار، لكنها اعتذرت منها فيما بعد.

يذكر أنه انتشرت العديد من المقالات التي تفيد وجود خلاف يجمع دوقة ساسكس "ميغان ماركل" وسلفتها دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" وذلك يوم حفل زفافها الملكي إلى الأمير "هاري"، وأكَّد مقال نشرته مجلة "تاتلر" تحت عنوان "Catherine the Great" الأخبار حيث صرَّح مصدر: "حدثت مشكلة خلال بروفة حفل الزفاف، كان يومًا حارًا، وبطبيعة الحال وقع خلاف حول إذا ما كان على الإشبينات ارتداء جوارب بيضاء طويلة أم لا، ولأن "كيت" تسير على البروتوكلات الملكية، رأت أنه من الأفضل ارتداؤها."

وبالنظر إلى صور حفلات الزفاف الملكية السابقة وتفحصها جيدًا، نرى أن الإشبينات دائمًا ما يرتدين الجوارب البيضاء.

وتظهر الصور من حفل زفاف "ميغان" في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور، ست وصيفات الشرف بأرجل عارية دون ارتداء جوارب، مقارنة بصورة لحفل زفاف "كيت" التي ارتدت فيها الوصيفات جوارب بيضاء.