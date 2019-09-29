ميغان ماركل تلقي خطاباً مؤثراً للنساء.. هل استلهمته من تجربتها الشخصية؟

تحاول دوقة ساسكس "ميغان ماركل" حل المشكلات العنصرية للجنس والعرق أثناء جولتها الإفريقية برفقة الأمير هاري وطفلها آرتشي.

فحضرت ميغان حدث تكريم قائدات في كيب تاون، حيث تحدثت إلى مجموعة من الناشطين والسياسيين البارزين والمناهضين لنظام الفصل العنصري، وحثت جميع النساء الشابات المنظمات والناشطات على مواكبة ما يفعلن على الرغم من العقبات التي قد تعترض طريقهن.

وتطرقت دوقة ساسكس خلال حديثها إلى فكرة أن أول من يمهد الطريق يكون وضعه صعباً فقالت: "لقد تم تذكيرنا مؤخراً بأن أول شخص يحاول الصعود للجبل غالباً ما يواجه الأصعب، لكنه يفسح المجال لكل من يقف وراءه"، وأضافت: "يجب أن تبقي على ذلك وتعلم أنك تعمل من اجل هذا الجيل والجيل القادم، كما أنك تواصلي إرث أجيال النساء العظماء من قبلك".

ومن المرّجح أن كلام ميغان المؤثر قد نبع من تجربة شخصية حول شق الطريق، فعلى الرغم من أنها لم تكشف عن الحادثة التي تشير إليها، إلا أنها بصفتها أول مطلقة أمريكية مختلطة تتزوج من العائلة المالكة فقد عانت الكثير من الصعوبات.

وظهرت ميغان في الحدث وهي ترتدي تنورة بيضاء واسعة بخطوط سوداء رفيعة من مجموعة J.Crew بقيمة 145 جنيه أسترليني، ونسّقته مع بلوزة سوداء من تصميم ميشا نانو.

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