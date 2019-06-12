ميغان ماركل على نهج حماتها وسلفتها.. ومهمة جديدة تنتظرها مع مجلة "فوغ"!

منذ علاقتها بالأمير هاري، لفتت الممثلة الأمريكية السابقة "ميغان ماركل" الأنظار إلى إطلالاتها وأناقتها التي اتسمت بالعصرية والحشمة والفخامة على جد سواء ابتداءً من القساتين الكلاسيكية انتهاءًا ببنطال الجينز الممزق.

وبما أن دوقة ساسكس تمتلك حسًا مميزًا في مجال الموضة، فما المانع أن تكون محررة ضيفة لمجلة "فوغ" بنسختها البريطانية، فستشرف على عدد شهر سبتمبر المقبل بالتعاون مع رئيس تحرير المجلة "إدوارد إينيفول"، كما ستشارك في جلسة تصوير بمنزل فروغمور الريفي .

وليس معروفًا إذا كا سيشارك الأمير "هاري" والطفل "آرتشي" في جلسة التصوير بعد.

وتتضمن مهمة "ميغان ماركل"، الأم للطفل "آرتشي"، على كتابة فقرة افتتاحية حولها، واختيار مجموعة من النساء صانعات التغيير لكتابة مقالات حول حياتهن الشخصية.

والجدير بالذكر أن دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" ظهرت على غلاف المجلة عام 2017 لعدد شهر أبريل احتفالًا بمرور 100 عام على إطلاقها، وإذا ما أطلت "ميغان" على غلاف المجلة هي الأخرى، فستكون بذلك تسير على خطى سلفتها وحماتها الأمير الراحلة "ديانا".

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