ميغان ماركل في صدد دعوى قضائية من شقيقتها.. والسبب مقابلتها مع أوبرا

أثارت المقابلة التي اجرتها دوقة ساسكس "ميغان ماركل" والأمير هاري مع مقدمة البرامج الحوارية اوبرا وينفري جدلاً كبيراً في أنحاء العالم خاصة في العائلة المالكة.

شقيقة ميغان ماركل ترفع دعوى قضائية ضدها

رفعت الأخت غير الشقيقة لدوقة ساسكس والتي تدعى "سامنثا ماركل" دعوى قضائية ضد ميغان اتهمتها فيها بالتشهير بـ عائلتهما وذلك من خلال ادّعائها وسردها لقصص ملفقة عن العائلة.

وفي التفاصيل قامت سامنثا برفع دعوى قضائية اتهمت فيها شقيقتها بالتشهير بعائلتهما خلال مقابلتها مع أوبرا وينفري، وذلك عندما اعترفت ميغان بالاوضاع الصعبة التي عاشتها في طفولتها والتي واجهتها منذ صغرها وهو الأمر الذي نفته سامنثا.

وأكّدت شقيقتها سامنثا بان هذه الادّعاءات مزيفة ولا تمت للحقيقة بصلة وأن ميغان تلقّت تعليمها في مدارس خاصة وتحمّل والدها نفقات دراستها.

ردة فعل ميغان ماركل على الدعوى القضائية

أكّد محامي دوقة ساسكس "ميغان ماركل" بان الدعوى التي رفعتها سامنثا سخيفة، فقال حول ذلك: "هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة ولا يمكن وصفها إلا بكلمة سخيفة، وهي مجرّد استمرار للامور المزعجة التي تاتي لميغان وهاري، لن نعطيها الاهتمام أبداً".

مقابلة ميغان والأمير هاري مع أوبرا وينفري

حطّمت مقابلة ميغان ماركل والأمير هاري مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري أرقامًا قياسية من حيث المشاهدات التي حققتها في جميع انحاء العالم.

وكشف فيها الأمير هاري وميغان ماركل العديد من الأسرار الصادمة حول العائلة المالكة والتي حصلت في القصر الملكي.