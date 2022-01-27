ميغان ماركل ممنوعة من دخول القصر الملكي.. والسبب الأمير ويليام

تستمر الصحافة الملكية في التكهّن والتساؤل حول اوضاع أفراد العائلة المالكة وخاصة الامير هاري وزوجته الممثلة المعتزلة ميغان ماركل بعد انفصالهما عن العائلة المالكة وانتقالهما غلى الولايات المتحدة.

الأمير ويليام يمنع يمغان ماركل من دخول القصر الملكي

من أحد التقارير الذي أثار جدلاً كبيراً والذي أُصدر من الصحافة الملكية بان الامير ويليام منع دوقة ساكس من دخول القصر الملكي وذلك بسبب استيائه الكبير منها.

وكشفت مجلة Woman’s Day من خلال تقرير بأن الأمير ويليام مستاء بشكل كبير من زوجة اخيه ميغان ماركل بسبب تصريحاتها حول العائلة المالكة خلال مقابلاتها الصحفية وخاصة مقابلتها مع اوبرا وينفري.

وبحسب ما نشرته المجلة فإن الأمير ويليام مصرّ على عدم استقبال دوقة ساسكس في القصر الملكي وابعادها عن أي مناسبة ملكية خاصة في العائلة المالكة البريطانية.

موقع اخباري يكذّب التقرير

أصدر الموقع الاخباري GOSSIP COP تقرير يفيد بانه لا صحة لما يتردد عن منع الامير ويليام من دخول زوجة الامير هاري إلى القصر الملكي بسبب استيائه الكبير منها.

علاقة ميغان ماركل بالعائلة المالكة

يشار بان هناك توترات عديدة بين ميغان ماركل والأمير هاري والعائلة المالكة بعدما انفصل االثنائي الملكي عن العائلة وانتقلا إلى الولايات المتحدة.

وكانت ميغان ماركل قد اجرت مقابلة صحفية مع أوبرا وينفري انتقدت فيها العائلة المالكة واسلوبهم في التعامل في القصر كما اتهمتهم بالعنصرية.