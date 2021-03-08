ميغان ماركل موضع سخرية بعد تشبيه نفسها بحورية البحر أرييل.. فمن الشريرة أورسولا؟!

ربطت دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل تجربتها كعضو في العائلة المالكة البريطانية بفيلم ديزني الشهير The Little Mermaid.

جلست دوقة ساسكس مع أوبرا وينفري لإجراء مقابلة حصرية تتحدث فيها عن حياتها في القصر الملكي ووضع النقاط على الحروف بشأن تزييف بعض الحقائق ، وشبَّهت كيف أن دورها كعضو في العائلة المالكة كان مشابهًا للأميرة أرييل في فيلم " The Little Mermaid ".

فحينما كانت تشاهد الفيلم في كوخ نوتنغهام، لاحظت أن أرييل تقع في حب الأمير إريك ما أدى إلى فقدان صوتها، حيث قررت ساحرة البحر الشريرة أورسولا سلبها صوتها من أجل أن تتحول إلى بشرية لمدة ثلاثة أيام.









تقول ماركل إنها فقدت صوتها أيضًا ولم تكن قادرة على التحدث عن الصعوبات في حياتها، الأمر الذي وجدته مثيرًا للسخرية لأنها كانت مدافعة عن النساء اللواتي يتحدثن علنًا، وعندما سُئلت عما إذا كانت "صامتة أم أُسكِتَت"، أجابت "الخيار الأخير".

وأوضحت ماركل أنها استعادت صوتها في النهاية، تقول لأوبرا: "هل يمكنك أن تتخيلي مدى ضآلة ذلك؟ لقد تركت حياتي المهنية، حياتي، وتركت كل شيء لأني أحبه (الأمير هاري)."

لكن تشبيه ميغان نفسها بأرييل لم يمر مرور الكرام، فانهالت التعليقات الساخرة حول تصريحها، حيث أراد الكثيرون أن يعرفوا هوية الشخص الذي سلبها صوتها وإذا ما كانت تشبه الملكة إليزابيث بالساحرة الشريرة أورسولا.

غرَّدت إحدى المستخدمات: "إذا كانت ميغان الحورية الصغيرة، فمن تكون أورسولا التي سلبتها صوتها؟ هناك اسم معين وأريد معرفته!".

وكتب آخر: "ميغان الوضيعة شبَّهت الملكة بأورسولا".













وسخر آخر: "مضحك، إنه لأمر محرج للغاية، ميغان أن امرأة ناضجة.. لا تكتري لأننا كلنا نقف في صف أورسولا".

وعلى الجهة الأخرى، يعتقد البعض أن تشبيه نفسها بأرييل فقط من أجل الانضمام لطاقم عمل فيلم the Little Mermaid، فكتب أحدهم: "أوَّد التفكير أن كلام ميغان حول الفيلم كان من أجل التلميح لرغبتها في الانضمام للنسخة الحية من الفيلم."