ميغان وهاري يتحديان العائلة المالكة بعد رفض طلبهما.. وصورة أمام القبور!

أحيت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" أسلوبها الملكي الرسمي من جديد عندما انضمت إلى الأمير "هاري" للاعتراف رسميًا بالذكرى الوطنية لضحايا الحروب في مقبرة لوس أنجلوس الوطنية.

وقدم الأمير "هاري" وزوجته "ميغان ماركل" احترامهما لضحايا جنود الكومنولث من خلال وضع الزهور على قبرين، أحدهما لأولئك الذين خدموا في سلاح الجو الملكي الأسترالي والآخر لجنود من المدفعية الملكية الكندية.



بدت الدوقة حزينة في فستان أسود على شكل جاكيت من الصوف من توقيع المصمم الأمريكي "براندون ماكسويل"، الذي يعتبر المفضل لدى النساء البارزات بما في ذلك "ميشيل أوباما"، زوجة الرئيس الأمريكي السابق.











وأكملت "ميغان" إطلالتها بقفازات سوداء مطابقة، وانتعلت حذاء ذي كعب عالٍ من تصميم "جينيفر شاماندي" بقيمة 715 دولار، وتزيَّنت بساعة كارتير التي اشترتها من مالها الخاص خلال تصوير مسلسلها الدرامي Suits بقيمة 7 آلاف دولار وإسوارة كارتير بقيمة 6550 دولارًا.



وأسدلت "ميغان" خصلات شعرها البني على جانبي كتفها، وتزيَّنت ببروش زهرة الخشخاش الحمراء رمزاً لإحياء الذكرى، ولحماية نفسها من فيروس كورونا، ارتدت قناع للوجه أسود اللون.

ويختلف مظهرها الرسمي بشكل كبير عن أسلوب كاليفورنيا الهادئ الذي تفضله "ميغان" في ظهوراتها الأخيرة.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن الزهور التي وضعت على القبور اختارتها "ميغان" من حديقة قصر سانتا باربرا الذي تبلغ تكلفته 14 مليون دولار.



كما وضعا إكليلًا من الزهور على مسلة في المقبرة عليها لوحة كتب عليها "تخليدًا لذكرى الرجال الذين قدموا حياتهم دفاعًا عن بلادهم".

من جهة أخرى، بدا "هاري"، الذي أمضى 10 سنوات في القوات المسلحة، غاية في الأناقة مُرتديًا بدلة بحرية مرفقة بميداليات الخدمة الخاصة به.

يأتي ذلك بعد أن قيل أن العائلة المالكة البريطانية رفضت وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري نيابة عن الأمر "هاري"، في أحدث علامة على الخلاف العائلي.