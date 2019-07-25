ميلانيا ترامب تتعرض للسخرية بعد صورها الأخيرة.. هل بدأ عيد الميلاد؟!

تعرَّضت سيدة أمريكا الأولى "ميلانيا ترامب" للسخرية والانتقاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب كشف مخططاتها في تزين البيت الأبيض من أجل الاحتفال بعيد الميلاد، لكن يبدو توقيتها لم يكن مناسبًا على الإطلاق.

شاركت "ميلانيا ترامب" متابعيها عبر حسابيها "تويتر" و"إنستغرام" مجموعة صور لها أثناء اختيارها الأقمشة والألوان المناسبة من أجل الديكورات، وكتبت: "تخطيطات العيد بدأت في إيست وينغ بالبيت الأبيض.. أتطلع لمشاركتكم الرؤية النهائية لهذا التقليد المميز في الأشهر القادمة."







وعلى الفور، توجَّه رواد مواقع التواصل إلى حساباتها للسخرية عما تُحاول فعله، باعتبار أنه يفصلنا عن عيد الميلاد أكثر من ثلاثة شهور، حيث تتزامن منشوراتها مع شهادة المحامي " روبرت مولر" أمام الكونغرس بشأن تهمة عرقلة العدالية الموجَّهة ضد زوجها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قضية التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.









فكتب أحد المستخدمين: "هذه أسوأ محاولة لإلهانا على الإطلاق.. لا أحد يصدق أنك تخططين لعيد الميلاد في شهر يوليو"، وعلَّق آخر، "لن تلهينا منشوراتك عن شهاد "مولر"."

وكتبت أخرى: "عزيزتي، لا أعتقد أنك ستبقين في البيت الأبيض حتى شهر ديسمبر.. ألم تسمعي شهادة مولر؟"

وهذه ليست المرة الأولى التي تسيء "ميلانيا" اختيار الوقت المناسب لمنشوراتها، فقد نشرت العام الماضي منشورًا عن مخططات عيد الميلاد بعد يوم واحد من إلقاء قنابل مُسيلة للدموع على الأطفال على الحدود الفاصلة بين المكسيك وأمريكا.