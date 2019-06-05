ميلانيا ترامب كالدّوقات في بريطانيا.. معطف فاخر بـ 6,000 دولار وقُبّعة عصرية!

لم تخُن خبرة الأزياء التي اكتسبتها في عملها كعارضة الأزياء "ميلانيا ترامب" أثناء جولتها في المملكة المُتّحدة، فكُلّ إطلالةٍ ترتديها تُصبح حديث الصّحف والمجلّات العالمية، وكُلّ فُستانٍ تختاره يحتل المراكز الأولى في مُحركات بحث الأزياء.

وفي صباح اليوم، فازت ميلانيا مرّة أخرى بالإطلالة التي ارتدتها عندما سافرت إلى بورتسماوث مع زوجها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حيث بدت كالدّوقات البريطانيّات الأنيقات بمعطفٍ من الفرو الفاخر لونه كريمي، اختارته من علامة الأزياء الفاخرة The Row، جاء بياقةٍ مُزدوجة وحزام الخصر، وصل سعره إلى 6,100 دولار.

أكملت سيّدة أمريكا الأولى إطلالتها الرّاقية بوضع قُبّعة رأسٍ كريمية مُطابقة للون الفُستان، أعطتها مظهر سيّدات المُجتمع المُخملي، وانتعلت في قدميها كعب عالي بلون النيود.

يُذكر أنّ ميلانيا ودونالد ترامب قد انضمّا اليوم إلى كُل من الملكة إليزابيث، والأمير تشارلز، والرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، وتيريسا ماي، والرئيس اليوناني "بروكوبيس بافلوبولوس" إحياءً للذكرى الـ 75 على غزو قوّات الحلفاء للجنوب الفرنسي في نورماندي أثناء الحرب العالمية الثّانية، وهو ما يُسمّة بـ D-Day.

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