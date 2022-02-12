ميل غيبسون يساعد معجب على الطريق.. ويهدده بالسرقة (بالفيديو)

تداول المتابعون مقطع فيديو للنجم الهوليوودي "ميل غيبسون" وهو يقوم بمساعدة احد معجبيه على جانب الطريق حيث لاقى الفيديو اشادة كبية من المعجبين للنجم.

النجم العالمي يساعد معجبه

انتشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما ظهر النجم الهوليووودي وهو يساعد أحد الشباب على جانب الطريق حيث يعمل على ملء اطارات السيارة بالهواء بعد تعطّلها في الطريق.

وأظهر الشاب وجهه وهو سعيد جداً حيث أخبر متابعيه بان صديقه ميل غيبسون يساعده، وشارك أحد متاعي التويتر الفيديو وعلّق عليه: "لا يمكنني تجاوز هذا الفيديو لميل غيبسون وهو يقوم بمساعدة الشاب المكسيكي في ملء اطارات سياراته بالهواء".

ميل غيبسون يهدد الشاب بسرقته

ونشر الشاب مقطع الفيديو حيث ظهر النجم العالمي وهو يصلح اطار سيارته، ثم يسأله الشاب ما اذا كان هو بالفعل ميل غيبسون أم لا وهو ما يؤكده النجم، وسأله الفنان العالمي عن سبب كونه وحيد فردّ عليه لأنه يحب أن يكون وحيدًا.

وقال له النجم العالمي مازحاً: "ماذا لو قمت بسرقتك"، ولم يتبيّن في الفيديو ما اذا كان ميل غيبسون يعمل على اصلاح سيارته أم سيارة الشاب وهو طلب منه المساعدة.